Vergangene Woche startete mit Apex Legends ein weiterer "Battle Royale"-Ableger - und dieses Mal handelt es sich wohl um einen heißen Anwärter, den aktuellen Genrekönig Fortnite vom Thron zu stoßen. Seit der Veröffentlichung verzeichnet Apex Legends nämlich Streaming-Zahlen, die die von Fortnite in vielen Punkten übertreffen.

Wer's verpasst hat - Hier ist der Launch-Trailer zu Apex Legends:

Wie der CEO von Respawn, Vince Zampella, in einem offiziellen Statement verlauten lässt, verzeichnet das Spiel mittlerweile mehr als 25 Millionen Spieler. Bereits am ersten Wochenende sei die Anzahl der gleichzeitigen Spieler von Apex Legends auf zwei Millionen angestiegen. Wie Gamerant berichtet seien Fortnite und PUBG zu Hochzeiten auf etwa drei Millionen gleichzeitige Spieler gekommen. Während des vergangenen Live-Marshmello-Konzerts habe Fortnite sogar zehn Millionen gleichzeitige Spieler gehabt - ein Rekord, wenn auch, bedingt durch das Event, nicht für Langzeitbetrachtungen repräsentativ.

Wie Gamerant weiterhin meldet kann Apex Legends auch auf der Streamingplattform Twitch punkten: Zwar wurde Respawns "Battle Royale"-Spiel insgesamt 600.000 Stunden weniger gestreamt als der Konkurrent Fortnite, allerdings wurden "Apex Legends"-Streams insgesamt elf Millionen Stunden mehr geschaut, wie Statistiken der Twitch-Analyseseite Sullygnome zu entnehmen ist.

Mit einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von 115.947 liegt Fortnite fast um 70.000 Zuschauer hinter dem Neuling (183.089) zurück. Die Höchstzahl der gleichzeitigen Zuschauer liegt bisher bei 491.894, Fortnite konnte unterdessen "nur" 326.454 für sich verbuchen.

Dass Apex Legends so großen Anklang bei Streamern findet, dürfte kaum verwundern, wenn man einmal bedenkt, dass Entwickler Respawn und Publisher EA direkt Ninja, shroud, DrDisRespect und Co. mit ins Boot geholt und so Apex Legends beworben haben. Offenbar wird das Spiel von vielen in der Gaming-Community als Erfrischung gegenüber den sonst sehr ähnlichen "Battle Royale"-Ablegern empfunden. Und für den Fall, dass Respawn und EA mit regelmäßigen neuen Updates die Spieler bei der Stange halten, steht einem noch größer werdenden Erfolg eigentlich nichts im Weg.

Was ist mit euch? Habt ihr bereits die eine oder andere "Apex Legends"-Partie gezockt? Und wie ist eigentlich eure Meinung zu du dem Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!