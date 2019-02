Zahlreiche Fans wünschen sich neue Inhalte für den Blackout-Modus von Call of Duty - Black Ops 4, und diese sollen sie auch bekommen. Mit einem kurzen Teaser kündigt Entwicklerstudio Treyarch Änderungen an der "Battle Royale"-Karte an.

Operation Absolute Zero lieferte neue, kostenlose Inhalte:

Der Blackout-Modus von Call of Duty - Black Ops 4 ist durch Apex Legends in jüngster Zeit auf nicht zu verachtende Konkurrenz gestoßen. Viele Fans fordern signifikante Änderungen und neue Inhalte für den "Battle Royale"-Modus. Das möchte Entwicklerstudio Treyarch jetzt auch liefern. Mitsamt der neuen Season soll ein Update erscheinen, das kommende Woche erwartet wird. Auf Twitter teasert das Entwicklerstudio folgende Änderungen an der Blackout-Karte an:

"Das ist der Plan", fügt Treyarch wortkarg hinzu.

Wie ihr anhand des nur sechs Sekunden langen Videos sehen könnt, wurde die Karte von Blackout mit dutzenden roten Markierungen versehen. Hervor sticht aber vor allem ein großes "X", welches im südöstlichen Teil der Karte zu finden ist. Bislang steht diese Region noch größtenteils leer. Zur Orientierung: Der nächstgelegene und namentlich gekennzeichnete Anhaltspunkt ist "Turbine", welcher sich ein Stück weiter im Norden befindet.

Das hier ein neuer Hotspot integriert werden soll, ist nur wahrscheinlich. Was Treyarch jedoch konkret an dieser Stelle implementieren wird, bleibt noch abzuwarten. Möglicherweise erwartet euch in dieser Region ja schon bald ein weiteres Element einer bekannten Multiplayer-Map von Call of Duty - Black Ops 2, wie es schon mit Hijacked im westlichen Teil der Blackout-Karte der Fall war. Die zahlreichen weiteren, aber bedeutend kleineren Markierungen könnten hingegen für neue Gebäudeketten stehen, die euch zukünftig weitere Gelegenheiten verschaffen, um an wichtige Ausrüstungsgegenstände heranzukommen.

Call of Duty - Black Ops 4 wurde am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Welche Änderungen erwartet ihr anhand des Teasers? Werdet ihr Blackout mit Veröffentlichung des Updates spielen? Teilt uns eure Antwort dazu gerne in den Kommentaren mit!