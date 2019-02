Mit dem Ende der Private Beta, die nur Vorbestellern zugänglich war, deutete Ubisoft im Rahmen eines Livestreams eine Open Beta von The Divison 2 für alle Interessenten an. Inzwischen wurde diese auch auf Twitter zusätzlich bestätigt.

Diese Inhalte lieferte die Private Beta:

Update vom 13. Februar

In einer offiziellen Pressemitteilung gab Ubisoft heute die Termine für die Open Beta bekannt. Diese läuft vom 1. bis zum 4. März und ist geöffnet für Spieler auf PlayStation 4, Xbox One und PC. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

Originalmeldung

The Division 2 wird voraussichtlich am 15. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Bis dahin sollten vor allem Vorbesteller die Möglichkeit erhalten, den Multiplayer-Shooter im Rahmen einer Private Beta auszuprobieren.

Wie zwei Ubisoft-Entwickler jüngst während eines Livestreams verkündeten, werden sich aber auch all diejenigen ein klareres Bild von The Division 2 machen können, die das Spiel nicht vorbestellt haben - und zwar mithilfe einer Open Beta:

(Quelle: Twitch, TiniestBuckle)

Auch eine weitere Bestätigung lies im Zuge dessen nicht lange auf sich warten. Ubisoft gab auf Twitter preis, welche Belohnungen ihr im Rahmen der offenen Beta für The Division 2 erspielen könnt:

There are 2 rewards available for playing the Beta:



Earn the Capitol Hill Arm Patch by completing the Invaded Mission in the Private or Open Beta



Earn the DC Patriot Weapon Skin by participating in any of the The Division 2 Betas — The Division 2 (@TheDivisionGame) 7. Februar 2019

"Es gibt zwei Belohnungen für das Spielen der Beta: Erhaltet den 'Capitol Hill'-Arm-Aufnäher durch den Abschluss der Invaded Mission in der Private- oder Open Beta. Erhaltet den 'DC Patriot'-Waffen-Skin durch das Teilnehmen an einer der 'The Division 2'-Betas".

Im Gegensatz zur Private Beta erhalten in der Open Beta voraussichtlich alle interessierten Spieler freien Zugang. Ob euch hierbei genau dieselben Inhalte und Gebiete eröffnet werden, ist bislang noch nicht bekannt. Über einen genauen Starttermin hat sich der Entwickler und Publisher zur Zeit ebenfalls noch nicht ausgesprochen.

Wisst ihr noch nicht, was ihr von dem Spiel halten sollt, könnte euch auch die Vorschau: "The Division 2 - Das erwartet euch in der Kampagne und im Endgame" einen besseren Überblick verschaffen.

Damit ist es offiziell: Ihr alle sollt die Chance bekommen in The Division 2 hinein zu schnuppern. Habt ihr den Multiplayer-Shooter bereits vorbestellt oder werdet ihr das Videospiel in der Open Beta ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.