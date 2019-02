Dieses Jahr soll ein neues Call of Duty erscheinen, um das schon viele Gerüchte kursieren. Wie auch immer dieser Teil ausfallen wird, Infinity Ward und Activision haben vor Kurzem schon zwei wesentliche Dinge über den Shooter festgehalten, die die Fans sicher aufatmen lässt.

Das aktuelle Black Ops 4 erhält regelmäßig neuen Content:

Die „Call of Duty“-Reihe hat mit Black Ops 4 in mehrfacher Hinsicht einen neuen Kurs eingeschlagen. Nicht nur, dass Call of Duty mit Blackout erstmals einen eigenen „Battle Royale“-Modus bekommen hat, es wurde auch zum ersten Mal auf eine Singleplayer-Kampagne verzichtet.

Auch wenn viele Spieler sich seit jeher auf den Multiplayer konzentrieren, gibt es dennoch viele, denen diese Änderung sauer aufgestoßen ist und die sich von den Multiplayer-Missionen in Black Ops 4 nicht ausreichend abgeholt fühlten. Daher besteht ein großes Interesse daran, welchen Weg das neue Spiel 2019 gehen wird. Wie Dualshockers berichtet, haben Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward jetzt während eines Finanzmeetings über wichtige Details des kommenden Teils gesprochen.

So soll das neue Call of Duty offenbar wieder über eine Singleplayer-Kampagne verfügen. Darüber hinaus bedeute das aber nicht, dass der Multiplayer-Aspekt dafür eingeschränkt werde, es solle laut dem Gespräch weiterhin eine „große und wachsende Multiplaye-Welt“ und „einiges Spaß-Koop-Gameplay“ geben. Das Spiel werde außerdem an die „Wurzel der Reihe“ anknüpfen und „modern“ sein. Das klingt gut, aber noch sehr vage. Im Januar ließ ein Tweet Spekulationen darüber entstehen, dass das neue Spiel Modern Warfare 4 sein könnte.

Was denkt ihr? Freut ihr euch auf das neue Call of Duty? Habt ihr den Singleplayer in Black Ops 4 auch vermisst oder findet ihr den Weg besser, den der aktuelle Teil eingeschlagen hat? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!