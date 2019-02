In einem Video stellt Ubisoft die Inhalte des Februar-Updates von Assassin’s Creed - Odyssey vor. Darin wird unter anderem erklärt, was euch mit dem "New Game Plus"-Feature erwartet.

Wie Ubisoft verrät, wird das "New Game Plus"-Feature erlauben, eure Ausrüstung, Upgrades und Fähigkeiten nach dem Durchspielen in einen neuen Spieldurchlauf zu transferieren. Ob ihr beim zweiten Anlauf mit Alexios oder Kassandra spielt, bleibt euch überlassen. So könnt ihr zusätzliche Motivation bekommen, das Spiel noch einmal mit dem anderen Geschlecht zu bestreiten. Außerdem entscheidet ihr euch natürlich in Dialogen auch aufs Neue und erlebt somit vielleicht eine etwas andere Geschichte als beim ersten Durchlauf.

Des Weiteren gibt es folgende neue Funktionen mit dem kommenden Update:

Die Level-Obergrenze wird auf 99 angehoben

22 zusätzliche Schnellreisepunkte werden hinzugefügt, vor allem in Hafennähe

Die Söldner-Rangliste erhält zwei weitere Stufen

Der Fotomodus erhält zehn neue Rahmen

Neue Gegenstände:

Das Wildschwein-Paket, bestehend aus einem Ausrüstungs-Set, einem Reittier und einer legendären Waffe. Artemis, die Göttin der Jagd, lässt sich für die Adrasteia rekrutieren.

Das Tiefsee-Jägerpaket, ebenso bestehend aus einem Ausrüstungs-Set, einem Reittier und einer legendären Waffe. Die Adrasteia wird sich anpassen lassen, es gibt ein neues Crew-Thema, eine Galionsfigur und ein neues Schiffs-Design.

Das Athener Charakter- und Schiffspaket.

Diese Inhalte sind für den Februar versprochen. Was bereits verfügbar ist: Die sechste Episode der vergessenen Geschichten Griechenlands. In "Die Verführung eines Bruders" werdet ihr Teil einer Rivalität zwischen zwei Brüdern, die mit einem Familiendrama verbunden ist.

Wer von euch spielt noch Assassin's Creed – Odyssey und freut sich auf die Updates? Oder werdet ihr genau wegen ihnen nochmal ins Spiel einsteigen?