Vom 15. bis zum 17. Februar dürft ihr euch mit dem von Indie Arena Booth auf der Dreamhack präsentierten Portfolio von Indie-Spielen beschäftigen. Wir verraten, was genau euch in Leipzig vor Ort erwartet.

Ganz allein werdet ihr die Spiele wohl nicht genießen können, denn der Fokus der vorgestellten Produktionen liegt eindeutig auf dem Aspekt "Multiplayer". Auf der Messe sollten sich mehr als genug Mitspieler finden, die sich mit euch an einer der zwölf vorgestellten Indieperlen versuchen werden.

So verschlägt euch das von Black Forest Games entwickelte Fade to Silence beispielsweise in eine postapokalyptische, komplett zugeforene Welt, in der ihr - allein oder im Multiplayer - um euer Überleben kämpfen müsst.

Das eher kindlich aussehende Me - A Tale of Paws and the Leafs lässt euch in die Rolle eines niedlichen Fuchses schlüpfen, der gleich innerhalb der ersten Spielminuten das Zeitliche segnet. Vom virtuellen Jenseits aus könnt ihr allerdings dennoch auf das Spielgeschehen einwirken. Mit ToeJam and Earl - Back in the Groove kommt zudem ein bereits aus den 90ern bekanntes Videospielduo zurück. Mit frischem Wind und einem vielleicht ebenso frischen Hip-Hop-Soundtrack könnt ihr auch zusammen im Koop-Modus der Nostalgie fröhnen!

Darüber hinaus erwarten euch noch folgende Spiele:

Avorion

Bomb Bots Arena

Mad Machines

Out of Place

Rugon

Tiny Tanks

Unrailed

Vectronom

We are 4

