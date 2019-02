Bisher gab es nur Gerüchte, jetzt ist es offiziell: The Legend of Zelda - Link's Awakening wird für Nintendo Switch kommen. Im Rahmen der Nintendo Direct hat das Unternehmen dies mit einem Trailer zum Remake angekündigt:

Zelda - Link's Awakening: Trailer zum Switch-Remake

Das Spiel erschien erstmals im Jahr 1993 auf dem Game Boy und soll noch dieses Jahr in einer grafisch völlig überarbeiteten Version auf Nintendo Switch erscheinen.

Was sagt ihr zu dieser Ankündigung? Seid ihr Fans des Klassikers und freut euch, ihn nun in neuem Gewand noch einmal spielen zu können? Schreibt es uns in die Kommentare, wir sind gespannt darauf, wie ihr auf diese Ankündigung reagiert.