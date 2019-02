The Division 2: Ubisoft schenkt Vorbestellern ein Spiel nach Wahl

Um den Vorverkauf des am 15. März erscheinenden The Division 2 etwas anzukurbeln, hat Entwickler Ubisoft sich etwas ganz Besonderes überlegt: Jeder Kunde, der das Spiel im Epic Games Store oder bei Uplay vorbestellt, bekommt obendrein ein weiteres Ubisoft-Spiel gratis dazu!

In The Division 2 erwarten euch neue "Dark Zone"-Features:

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch ein Exemplar des Spiels bis spätestens 14. März vorzubestellen. Stellt zunächst sicher, dass The Division 2 in euer Uplay-Bibliothek angezeigt wird. Auf der Webseite zum Spiel habt ihr dann die Möglichkeit ein Formular auszufüllen, wodurch ihr euch eines von Ubisofts älteren Spielen sichern könnt. Zur Auswahl stehen Watch Dogs 2, Far Cry Primal und Ghost Recon Wildlands.

Anscheinend gilt dieses Angebot nur für den digitalen Erwerb von The Division 2, jedoch auch dann dann, wenn ihr "nur" die Standard-Version vorbestellt. Ihr müsst also keine Bedenken haben, mehr Geld für eine teurere Version auf den Tisch legen zu müssen, um an das Gratis-Spiel zu kommen. Der Download-Code, den ihr nach dem Ausfüllen des entsprechenden Formulares erhaltet, lässt sich dann bis zum 31. März einlösen. Wartet also nicht zu lange!

Und was ist mit euch? Hat euch dieses Angebot überzeugt The Division 2 vorzubestellen? Und wenn ja, welches der Gratisspiele werdet ihr euch sichern? Oder habt ihr bereits alle der drei verfügbaren Spiele gezockt? Schreibt es uns in die Kommentare!