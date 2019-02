Assassin's Creed 3 - Remastered: Für Nintendo Switch angekündigt

Assassin's Creed 3 - Remastered wird nicht nur für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht, sondern auch für Nintendo Switch - und zwar samt Assassin's Creed - Liberation Remastered und zusätzlichen, exklusiven Funktionen für die Hybrid-Konsole.

Die Assassinen schlagen erstmals auch auf Nintendo Switch zu:

Assassin's Creed 3 - Remastered wurde im Rahmen des jüngsten Nintendo Direct offiziell für Nintendo Switch angekündigt und verfügt über die gleichen Inhalte wie die PC-, PS4- und "Xbox One"-Version. Darunter die Einzelspieler-Missionen "Benedict Arnold" und "Versteckte Geheimnisse", sowie der DLC "Die Tyrannei von König Washington" und die Remastered-Edition von Assassin's Creed - Liberation.

Wie Ubisoft in einer Pressemitteilung erläutert, nutzt Assassin's Creed 3 - Remastered außerdem die Funktionen der Hybrid-Konsole, wie die Touchscreen-Oberfläche, ein "Motion-Control"-Zielsystem, bietet optimiertes HUD und HD-Vibration. Darüber hinaus wurde auch die Spielmechanik und Ergonomie entsprechend angepasst, um euch ein optimales Spielerlebnis auf Nintendo Switch zu garantieren.

Einziger Wermutstropfen: Der Release für Nintendo Switch soll nicht wie auf den anderen Plattformen am 29. März 2019 erfolgen, sondern voraussichtlich erst am 21. Mai 2019. Im Ausgleich dafür werdet ihr die Geschichte zu Zeiten der Amerikanischen Revolution aber auch unterwegs miterleben können.

Assassin's Creed 3 - Remastered erscheint voraussichtlich am 29. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Am 21. Mai soll auch die Switch-Version folgen. Werdet ihr euch das Spiel für die Hybrid-Konsole zulegen? Teilt uns eure Antwort dazu gerne in den Kommentaren mit!