Far Cry - New Dawn: Das sind die ersten Wertungen

Während Far Cry - New Dawn erst am Freitag erscheint, hat die Presselandschaft schon jetzt ihre Bewertungen zum Spiel bekanntgegeben. Und auch wenn das Spektrum der Meinungen breit ausfällt, scheinen sich alle einig zu sein: New Dawn ist kein großer Knaller.

Im neuen Teil machen euch die Highwaymen das Leben schwer:

Auf Metacritic weist die PS4-Version von Far Cry - New Dawn mit 22 abgegebenen Kritiken derzeit einen Metascore von 72 auf. Dabei gehört das Magazin GamingTrend mit einer 90er-Wertung noch zu den großzügigsten Kritikern. Im Test loben sie vor allem das Kampfsystem und die abgedrehten Charaktere.

Hardcore Gamer sieht New Dawn ebenfalls als „willkommene Fortsetzung“ zu Far Cry 5 an, vergibt aber nur noch 80 Punkte.

Bei XGN herrscht mit 70 Punkten schon ein deutlich kritischer Ton, die im Test schreiben: „In New Dawn gibt es viel Spaß zu haben, aber im Vergleich zu Far Cry 5 fühlt es sich wie ein Downgrade an. Eine solide Geschichte, schwache Widersacher und eine meist leere Welt werden von den üblichen Standards des Franchise-Systems für Kampf und Grafik aufrechterhalten.“

Game Revolution gehört zu den Schlusslichtern der Skala, die New Dawn nur noch eine 60er-Wertung geben. „Far Cry New Dawn ist gut, funktional und manchmal auch lustig, aber meistens schwebt es nur in der Mitte und berührt weder Größe noch Mittelmäßigkeit, sondern besetzt das sichere, langweilige Plateau dazwischen“, erklärt das Magazin.

Im deutschen Raum zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.

Gamestar: 77/100

Giga Games: 7,5/10

PC Games: 7/10

GamePro 78/100

In unserem Test loben wir das ausgebaute Spielprinzip von New Dawn, kritiseren aber, dass Ubisoft das Endzeit-Setting kaum genutzt hat.

Was haltet ihr von den Wertungen? Überraschen sie euch oder seid ihr davon ausgegangen? Werdet ihr euch New Dawn holen oder wollt ihr eurem Endzeit-Bedürfnis in einem anderen Spiel nachgehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!