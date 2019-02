"Battle Royale"-Spiele haben mit PUBG einen Hype erlebt und sind mit Fortnite in den Game-Olymp katapultiert worden. Seitdem sprießen immer wieder neue Spiele aus dem Boden, die in dem Sub-Genre angesiedelt sind und bekannte Marken adaptieren das Konzept – wie beispielsweise Call of Duty – Black Ops 4.

Gerade geht Apex Legends, ein Free-2-Play-Shooter, durch die Decke, der beweist, dass Battle Royale auch 2019 nicht tot ist, da kommt Nintendo mit einem ungewöhnlichen Ableger um die Ecke: Tetris 99.

Das Switch-exklusive Spiel lässt euch online in einem Klötzchen-Gefecht gegen 98 andere Spieler antreten. Wie es das "Battle Royale"-Prinzip so will (oder in anderer Form früher auch Last Man Standing genannt), bis nur noch einer übrig bleibt. Wie ihr im Trailer zum Spiel sehen könnt, werden dabei Klötzchen von anderen Spielern bei euch abgelegt, wenn diese erfolgreich eine Reihe vervollständigen. Dadurch behindern sich Spieler gegenseitig:

Tetris 99: Veröffentlichungstrailer zum ungewöhnlichen Battle Royale

Das Beste daran: Das Spiel gibt es ab sofort gratis auf Switch herunterzuladen, wenn ihr ein Online-Abo für die Konsole habt. Damit ist es das erste Gratis-Spiel in diesem Dienst, das kein Retro-Game ist.

Solltet ihr euch das Spiel herunterladen oder schon heruntergeladen haben, dann schreibt uns doch gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet und ob es euch Spaß macht. Battle Royale in Tetris – coole Idee? Lasst es uns wissen!