Die Wartezeit auf die offizielle Veröffentlichung von Anthem am 22. Februar ist euch zu lang? Seid ihr Besitzer eines PCs oder einer Xbox One könnt ihr das kooperative Rollenspiel schon heute, am 15. Februar, ab 16 Uhr spielen. PS4-Spieler gehen hingegen leer aus.

Wichtige Infos zum Spiel selbst verrät euch der Trailer:

Wer sich Anthem ohnehin für den PC schnappen möchte, der kann schon heute um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit loslegen, und zwar mithilfe von Origin Access Premier. Dabei handelt es sich um ein Abo-Modell von EAs Online-Vertriebsplattform Origin, welches euch für einen Preis von 14,99 Euro im Monat (oder wahleise 99,99 Euro im Jahr) teils vorzeitigen Zugriff auf die Vollversion von Videospielen aus dem Hause EA gestattet. Schließt ihr das Abo ab, müsst ihr Anthem nicht extra kaufen und könnt bereits eine Woche vor dem offiziellen Start ohne Einschränkungen in das Online-Rollenspiel eintauchen.

"Xbox One"-Spieler haben hingegen die Möglichkeit das sogenannte „EA Access“-Abonnement für 3,99 Euro monatlich (oder 24,99 Euro jährlich) abzuschließen. Damit erhaltet ihr ebenfalls vorzeitigen Zugriff auf die Vollversion von Anthem, seid jedoch auf eine Spielzeit von 10 Stunden bis zum offiziellen Release am 22. Februar begrenzt. Im Gegensatz zu Origin Access Premier seid ihr außerdem gezwungen, Anthem nach dem Ablauf der Spielzeit zu kaufen und könnt demzufolge erst wieder am Tag der Veröffentlichung spielen.

Seid ihr im Besitz einer PS4, müsst ihr euch leider bis zum 22. Februar gedulden. Es gibt keine Möglichkeit auf Sonys Konsole vorzeitigen Zugriff auf BioWares Rollenspiel zu erhalten, da EA Access ausschließlich auf Xbox One erhältlich ist und Origin Access Premier PC-Spielern vorbehalten bleibt.

Wollt ihr mehr zu Anthem in Erfahrung bringen, bevor ihr euch zum Abschluss eines Abonnements entscheidet, solltet ihr einen Blick auf die Vorschau: "Anthem - Der Avatar-Film unter den Videospielen" werfen.

Anthem erscheint voraussichtlich am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Für welche Plattform werdet ihr euch das Rollenspiel zulegen? Werdet ihr ein Abonnement abschließen, um Anthem schon heute spielen zu können? Verratet uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren!