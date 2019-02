In den nächsten zwölf Monaten können die Spieler offenbar noch mit einigen „Triple A“-Titeln von Ubisoft rechnen. Während schon eines dieser Spiele offiziell bekannt ist, gibt es auch schon Spekulationen zu den anderen drei.

Das Piratenspiel Skull and Bones soll 2019 erscheinen:

Wie GameRant über einen Brancheninsider erfahren hat, erklärte Ubisoft kürzlich im Rahmen eines Finanzgesprächs, dass das Unternehmen im nächsten Finanzjahr vier Spiele veröffentlichen wird. Das nächste Finanzjahr betrifft den Zeitraum Anfang April 2019 bis Ende März 2020. Das schließt Far Cry - New Dawn, das heute erscheint, und den März-Titel The Division 2 als mögliche Kandidaten bereits aus.

Aber um welche Spiele könnte es sich dabei handeln? Eins ist bereits bekannt, Skull und Bones, das Piraten-Spiel, das Ubisoft auf der E3 2018 angekündigt hat und das irgendwann dieses Jahr erscheinen soll. Für die anderen drei muss man sich in den Raum der Gerüchte und Spekulationen begeben. Wie der besagte Brancheninsider Daniel Ahmad auf Twitter selbst vermutet, könnten es ein neues Splinter Cell, ein weiteres „Assassin's Creed“-Spiel und ein Crossover zwischen Mario und Prince of Persia sein.

Was Splinter Cell betrifft, gibt es bereits erste Hinweise. Ubisoft erklärte im Oktober 2018, dass sie über einen weiteren Teil im Agenten-Universum von Tom Clancy nachdenken. GameRant selbst hält ein Watch Dogs 3 für sehr wahrscheinlich, da Ubisoft kürzlich ein Trademark für den Titel angemeldet hat. Darüber hinaus gibt es Gerüchte, dass der Entwickler entweder ein Spiel mit Battle Royale-Elementen versehen wird oder ein ganz eigenes produzieren möchte, um ebenfalls auf den Zug aufzuspringen.

Was denkt ihr, um welche Spiele es sich bei den angesprochenen handelt? Würdet ihr euch über ein neues Splinter Cell freuen oder denkt ihr, dass Assassin's Creed endlich einen Battle Royale-Modus bekommen sollte? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und spekuliert mit uns zusammen!