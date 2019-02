Die "Total Conversion" Enderal - Forgotten Stories ist ab sofort kostenlos auf Steam erhältlich - inklusive deutscher Sprachausgabe, Oberfläche und wahlweise mit deutschen Untertiteln. Um Enderal spielen zu können, müsst ihr jedoch im Besitz von The Elder Scrolls 5 - Skyrim sein. Habt ihr ausschließlich die Skyrim Special Edition in eurer Steam-Bibliothek vorzuweisen, könnt ihr auch die Mod nicht ausprobieren.

Bei Enderal - Forgotten Stories handelt es sich um eine umfassende Skyrim-Mod, die das Hauptspiel komplett umkrempelt. Zuständig für die Entwicklung zeigt sich SureAI, ein deutsches Modding-Team, welches bereits die Mod "Nehrim - Am Rande des Schicksals" von The Elder Scrolls 4 - Oblivion entwickelt hat.

Euch erwartet eine völlig neue Geschichte, die von professionellen Sprechern vertont wurde und abseits der Hauptstory mit dutzenden Nebenquests zu beschäftigen weiß, sodass ihr mit einer Spielzeit von bis zu 125 Stunden rechnen dürft. Die Welt glänzt mit unterschiedlichen Schauplätzen und sorgt durch diverse Landschaften, wie Wüsten, Dschungel, Höhlen oder Gebirge auch für optische Abwechslung. Im Gegensatz zu Skyrim gibt es in Enderal - Forgotten Stories außerdem ein Klassen-System mit überarbeiteten Skills und neuen Spezialfähigkeiten.

Natürlich sind auch magische Fähigkeiten mit an Bord, bei deren Einsatz sich jedoch euer Gesundheitszustand verschlechtert, da ihr am sogenannten Arkanistenfieber leidet. Was es damit auf sich hat und was das ambitionierte Mod-Projekt noch mit sich bringt, erfahrt ihr übrigens in der Vorschau: "Enderal - Die Trümmer der Ordnung - Besser als Skyrim?".

Wollt ihr das Abenteuer auf dem PC ausprobieren, benötigt ihr unbedingt das Hauptspiel The Elder Scrolls 5 - Skyrim. Die Erweiterungen sind hierfür nicht notwendig. Was haltet ihr von Enderal - Forgotten Stories? Werdet ihr die Total Conversion ausprobieren? Schreibt uns eure Antwort dazu gerne in die Kommentare!