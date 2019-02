Far Cry - New Dawn spielt wie bereits Far Cry 5 in Hope County, Montana - allerdings etliche Jahre und ein paar Atombomben später. Auf eurer Reise durch die postapokalyptische Welt werdet ihr auch wieder auf alte Bekannte aus dem fünften Teil stoßen, doch was ist eigentlich mit dem früheren Protagonisten geschehen? Für alle, die sich lieber überraschen lassen wollen, herrscht also eine dicke Spoilerwarnung für die kommenden Zeilen.

Diese Neuerungen erwarten euch in Far Cry - New Dawn:

Wie so häufig bei den "Far Cry"-Ablegern der Fall, lässt auch der fünfte Teil der Reihe den Spieler mit einem großen Fragezeichen im Gesicht zurück: Das Ende zeigt wie der Protagonist Rookie von Joseph Seed, dem Anführer der Sekte Eden's Gate, in einen Bunker gezerrt wird. Wie die Kollegen von PC Gamer berichteten, gibt es nun allerdings Gewissheit darüber, wie sich die Ereignisse in New Dawn fortsetzen: Ihr müsst euch nämlich mit Eden's Gate zusammenschließen, um euch gegen die neue Bedrohung - die Highwaymen - zur Wehr zu setzen.

Die Sekte existiert also auch nach der nuklearen Katastrophe weiter, ihre Mitglieder haben allerdings der Technologie abgeschworen, tragen nun Tierhäute und jagen mit Pfeil und Bogen. Ihr erfahrt ebenfalls, dass Eden's Gate mittlerweile von Josephs Sohn geführt wird. Beim ersten Aufeinandertreffen mit Eden's Gate empfängt euch allerdings nicht der neue Kopf der Bande, sondern eine maskierte Person, welche auf den Namen The Judge hört, mit euch aber kein Wort wechseln wird. Erst nachdem ihr im Laufe des Spiels einige Notizen gefunden habt, werdet ihr Gewissheit haben, wer hinter der Maske steckt: Bei The Judge handelt es sich um Rookie, den Protagonisten des fünften Teils.

Offenbar wurde Rookie in der Zeit, die er mit Joseph im Bunker verbrachte, einer Art Gehirnwäsche unterzogen. Jedenfalls lassen Textstellen der Notizen wie „Danke, Joseph, danke, Vater“ darauf schließen, dass Rookie nun ein anderes Bild von seinem einstigen Feind besitzt. Wollt ihr mehr über The Judge erfahren, dann könnt ihr mit diesem außerdem zu Roughnecks Corner gehen, dem Treffpunkt all eurer unterstützenden Charakter. Nach kurzer Wartezeit werden dann Pastor Jerome und Hurk auf The Judge zukommen und mit ihm über die Vergangenheit plaudern. Eine spannende, wenngleich auch traurige Entwicklung des einstigen Protagonisten.

Was ist mit euch? Was denkt ihr über Rookies Entwicklung zu The Judge? Hättet ihr es vielleicht lieber gesehen, wenn die einstigen Kontrahenten erneut als Gegner aufeinandertreffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!