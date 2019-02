Obwohl Activision Blizzard aktuell Rekordzahlen zu verzeichnen hat, beschloss das Unternehmen ungefähr 800 Mitarbeiter zu entlassen. Nun meldete sich Game Workers Unite für die betroffenen Arbeitnehmer zu Wort und drängt auf die Entlassung des CEO Bobby Kotick.

In der offiziellen Erklärung von Activision Blizzard zur Entlassungswelle ist von einer "Priorisierung von Initiativen, die nicht den Erwartungen entsprachen" die Rede (variety.com berichtete). Man wolle sich zukünftig vor allem auf Overwatch, Call of Duty und Candy Crush konzentrieren. Dabei sehen die Zahlen alles andere als danach aus, einen so großen Teil der Belegschaft entlassen zu müssen. Mit einem Jahresüberschuss von 1,8 Milliarden US-Dollar übertraf der Publisher die Zahlen des Vorjahres um 273 Millionen. Auch der Nettoumsatz mit 7,5 Milliarden US-Dollar übersteigt den aus 2017 (7,02 Milliarden US-Dollar) merklich. Als Reaktion auf die Entscheidung des Unternehmen, meldete sich die Intiative Game Workers Unite via Twitter zu Wort. In dem Tweet wurde die Kündigung der fast 800 Mitarbeiter scharf kritisiert und sogar die Entlassung von Bobby Kotick gefordert.

Upending 800 workers' lives while raking in millions in bonuses for you and your c-suite buddies isn't leadership, it's theft.



We, the workers of Activision and their friends, have had enough. Join us in saying that it's time to #FireBobbyKotick. ✊🏿✊🏽✊🏾