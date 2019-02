Apex Legends: Neue Charaktere und deren Skills geleakt

Apex Legends wird zweifelsohne mit neuen Legenden ausgestattet. Das hat Entwicklerstudio Respawn Entertainment bereits im Rahmen der diesjährigen Roadmap angekündigt. Die Spieldateien des "Battle Royale"-Shooters könnten nun Aufschluss über zwei Charaktere geben, die in Zukunft nachgereicht werden.

Bislang sind in Apex Legends acht spielbare Charaktere vertreten. Zwei weitere könnten nun geleakt worden sein: Octane und Wattson. Findige Spieler haben spezielle Audio-Dateien gefunden, jene die Geräusche der beiden Legenden wiedergeben, wenn sie über unterschiedliche Oberflächen, wie Schlamm, Metall oder Beton laufen. Zudem sind auch die Sounds ihrer Fähigkeiten in den Dateien zu finden.

Scraping strings off the audio files reveals audio for two new legends, and their abilities, Wattson has a Tesla Trap and Octane has a Stimpack. #ApexLegends #Leaks (btw all legends have a wallrun entry, nothing big there) pic.twitter.com/w0aj9MXALX