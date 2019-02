Apex Legends ist derzeit in aller Munde. Vermutlich kennen aber nur die wenigsten von euch Apex Construct, einen VR-Titel, den es unter anderem für PSVR gibt. Die Namen und Logos der beiden Spiele sind jedoch offenbar ähnlich genug, um Verwechslungen zuzulassen: Apex Construct verzeichnet seit dem Launch des namensverwandten "Battle Royale"-Shooters Rekordverkäufe.

Bekannt wurde die Geschichte, da der Entwickler von Apex Construct, Fast Travel Games, selbst mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen ist. Offensichtlich ist das Team amüsiert von diesem Umstand und gibt auf Reddit Einblicke:

Seit dem Launch von Apex Legends am 4. Februar sind die Besuche auf unsere Steam-Seite über 4.000 Prozent gestiegen. Dabei ist Apex Legends nicht mal auf Steam verfügbar.

Die Verwunderung der Entwickler ist berechtigt: Apex Legends wird von EA vertrieben und ist am PC ausschließlich über EA Origin zu erhalten. Noch viel verwunderlicher ist für Fast Travel Games aber ein ganz anderer Aspekt:

Was noch viel komischer ist: Wir haben in den letzten sieben Tagen mehr Einheiten von Apex Construct in China verkauft als im Gesamtjahr 2018. Wie es aussieht, sind die Leute bereit, 30 Dollar für etwas zu bezahlen, das sie für Apex Legends halten, obwohl das ja ein Free-2-Play-Spiel ist. Wahrscheinlich werden die Einnahmen für diese Exemplare zurückerstattet, aber aktuell sehen unsere Bücher ziemlich gut aus.