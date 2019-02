Final Fantasy 15 wird mit „Episode Ardyn” noch einen letzten DLC erhalten. Dieser soll bereits am 26. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Passend dazu veröffentlicht Square Enix einen Prolog in Anime-Form, der euch mit der Geschichte vertraut macht.

Das ist der Prolog zum letzten Story-DLC:

Ursprünglich sollte Final Fantasy 15 dieses Jahr mit vier weiteren Download-DLCs bereichert werden, doch dann kam alles anders. Hajime Tabata hat seine Position als leitender Entwickler von Square Enix aufgegeben, um sich anderen Herausforderungen zu stellen. Statt auf vier Story-Erweiterungen dürfen sich Fans des Rollenspiels voraussichtlich nur noch auf eine freuen: Episode Ardyn.

Der letzte DLC ist 30 Jahre vor den Ereignissen des Hauptspiels angesiedelt und bringt euch die Geschichte von Ardyn Izunia näher. Wer gerne noch mehr vom berüchtigten "Final Fantasy 15"-Charakter in Erfahrung bringen möchte, sollte sich das fast 14-minütige und durchaus dramatische Prolog-Video ansehen. Wie Square Enix in der Beschreibung des Videos auf YouTubeverkündet, führt "die Geschichte von Leid, Tod und Auferstehung zur Hauptgeschichte von Final Fantasy 15."

Episode Ardyn wird voraussichtlich am 26. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Werdet ihr erneut in die Welt von Final Fantasy 15 eintauchen und den DLC ausprobieren? Schreibt uns eure Antwort dazu gerne in die Kommentare!