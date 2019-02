Die beiden YouTube-Kanäle Mystic7 und Trainer Tips, die vordergründig Videos zu Pokémon Go beinhalten, wurden kurzfristig aufgrund des Verdachts von kinderpornografischen Inhalten gesperrt. Wie sich schnell herausstellte, handelte es sich hierbei um einen Irrtum. Beide Kanäle konnten inzwischen wieder in Betrieb genommen werden.

In der Nacht auf Sonntag, den 17. Februar 2019, wurden zwei YouTube-Kanäle, in denen hauptsächlich "Pokémon Go"-Videos vorzufinden sind, gesperrt. Dem Betrieber von Trainer Tips, Nick Oyzon, war zunächst noch unklar, weshalb er keinen Zugriff mehr auf seinen Kanal hatte:

Waking up to find out that my channel has been terminated for violating guidelines and no information beyond that from @TeamYouTube. Would be great if someone could tell me what my family friendly Pokémon channel did wrong. — Nick // Trainer Tips (@trnrtips) 17. Februar 2019

"Bin aufgewacht, um herauszufinden, dass mein Channel wegen des Verstoßes gegen die Richtlinien gesperrt wurde, ohne darüber hinausgehende Informationen von @TeamYouTube zu erhalten. Wäre toll, wenn mir jemand sagen könnte, was mein familienfreundlicher Pokémon-Channel falsch gemacht hat".

Das gleiche Schicksal ereilte auch Brandon Martyn, seines Zeichens Betreiber des YouTube-Kanals Mystic7. In einem YouTube-Video erklärt Martyn, dass er eine Warnung wegen "sexueller Inhalte" von YouTube erhalten habe, die sich auf scheinbar harmlose Videos beziehe. Die entsprechende Nachricht liest sich wie folgt:

"Wie Sie vielleicht wissen, beschreiben unsere Community-Richtlinien, welche Inhalte wir auf YouTube zulassen und welche wir nicht zulassen. Ihr Video 'HIGHEST CP POKEMON YET IN POKEMON GO! Wild Dragonite! How Much CP Will it Be?' wurde uns zur Überprüfung angezeigt. Bei der Überprüfung haben wir festgestellt, dass es gegen unsere Richtlinien verstößt und es von YouTube entfernt". "YouTube ist kein Ort für Nacktheit oder sexuell provokative Inhalte. Sexuelle Inhalte, die Minderjährige miteinbeziehen, sind äußerst sensibel. YouTube verbietet den Upload, das Kommentieren oder Betreiben jeglicher Art von Aktivitäten, die Minderjährige sexualisieren".

Nachdem sich Nick Oyzon und Brandon Martyn an YouTube wandten, wurden ihre Accounts noch am selben Tag entsperrt. Auf Nachfrage seitens der englischsprachigen Webseite Polygon, wie es überhaupt dazu kommen konnte, antwortete ein Vertreter des Dienstes, dass es aufgrund der Menge an Videos zu Missverständissen kommen könne und Videos fälschlicherweise gesperrt werden.

"Wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden, dass ein Video oder ein Kanal versehentlich gesperrt wurde, handeln wir schnell, um ihn wiederherzustellen. Wir geben Uploadern die Möglichkeit gegen diese Entscheidungen Einspruch zu erheben, und überprüfen die Videos erneut", antwortet YouTube weiters auf die Nachfrage.

Doch warum hat es ausgerechnet die Kanäle Mystic7 und Trainer Tips erwischt? In den Überschriften der gesperrten Videos lässt sich die Abkürzung "CP" finden. Die Abkürzung steht bei Pokémon Go im englischsprachigen Raum für die Kampfkraft der jeweiligen Pokémon: Combat Power. In anderen Kreisen hat die Abkürzung jedoch eine ganz andere Bedeutung, nämlich "child pornography", zu deutsch Kinderpornografie. Damit zeichnet das algorithmische Reporting-System von YouTube für jenes "Missverständnis" verantwortlich.

„Wenn ihr dieser Algorithmus seid und ihr findet ein Video mit 'How To Get' und 'CP' im Titel. Nun ja, vielleicht glaubt der Algorithmus dann, dass er gute Arbeit geleistet hat und dass mein Kanal geschlossen werden muss", teilt Nick Oyzon in einem weiteren YouTube-Video nach jenen Geschehnissen mit.

Nick Oyzon und Brandon Martyn können wieder beruhigt sein. Inzwischen sind die Kanäle Mystic7 und Trainer Tips wieder auf YouTube zu finden. Aber teilt uns doch in den Kommentaren mit, was ihr von dem Vorfall haltet. Ist besagter Algorithmus auf YouTube wichtig, um rechtswidrige Inhalte von YouTube fernzuhalten oder würdet ihr diese Aufgabe keine Software erledigen lassen?