Apex Legends: Battle Pass soll in zwei Varianten kommen

Noch ist nicht viel zum Battle Pass für Apex Legends bekannt. Wie ein aktueller Leak aber zeigt, sollt ihr zwischen einem kostenpflichtigen und einem kostenlosen wählen könnnen.

Season 1 von Apex Legends nähert sich und es gibt neue Infos zu dem Battle Pass. Ein Leak zeigt, dass es eine Version des Battle Passes geben soll, die den Namen “level_diamond” trägt. Ein genaues Startdatum für die erste Saison wurde noch nicht veröffentlicht, allerdings gibt es bereits Erklärungen zu der geleakten Bezeichnung des Battle Passes.

Laut gamingintel.com erhielt das Portal exklusive Informationen zum ersten Battle Pass von Apex Legends. Der Name “level_diamond” solle nämlich die bezahlte Version des Battle Passes bezeichnen. Zudem solle es eine kostenlose Variante geben, die vermutlich, so wie es schon bei Fortnite der Fall ist, einfach nur weniger Inhalte im Angebot hat.

Apex Legends: Das stärkste Team gewinnt:

Wie wir bereits berichtet haben, soll die erste Season schon im März starten. Schenken wir dem Leak Glauben, werdet ihr mit einigen kosmetischen Items beschenkt, während diejenigen, die etwas tiefer in die Tasche greifen und sich “level_diamond” gönnen, zusätzliche Gegenstände freispielen können.

