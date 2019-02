Könnt ihr euch noch an Scalebound erinnern? Der im Jahre 2017 eingestampfe Exklusivtitel von Microsoft könnte sich jüngsten Gerüchten zufolge wieder in Entwicklung befinden und exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Das behauptet zumindest Alex Seedhouse von der englischsprachigen Webseite Nintendo Insider.

Scalebound sollte ursprünglich für Xbox One erscheinen - so sah es aus:

Es war eine große Enttäuschung für "Xbox One"-Besitzer im Januar 2017: Das vielversprechende Fantasy-Abenteuer Scalebound wurde aufgrund von Entwicklungsschwierigkeiten eingestellt. Nicht näher genannten Quellen von Alex Seedhouse zufolge soll das Projekt jedoch wiederbelebt werden - und zwar von Nintendo.

"Soweit mir bekannt ist, wurden die Markenrechte von Scalebound erneuert, mussten aber bald danach aufgegeben werden, da Microsoft nicht angeben konnte, wofür sie diese verwenden könnten", teilt Seedhouse im Rahmen des Artikels mit.

Diese Gelegenheit habe sich Nintendo ihm zufolge nicht entgehen lassen. Ob davon auszugehen ist, dass die Entwicklung des Videospiels neu gestartet wird oder einfach fortgesetzt werden kann, sei ihm nicht bekannt.

Dass Platinum Games (das Entwicklerstudio hinter Scalebound) eine enge Geschäftsbeziehung zu Nintendo pflegt, stellt schon das Action-Spiel Bayonetta 2 unter Beweis, das im Jahre 2014 exklusiv für Wii U und am 16. Februar 2018 auch für Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Abseits davon arbeitet Platinum Games gerade an dem Rollenspiel Astral Chain, welches am 20. August 2019 ebenfalls exklusiv für die Hybrid-Konsole erscheinen soll und im Rahmen der diesjährigen Nintendo Direct angekündigt wurde.

In einem YouTube-Video von Kinda Funny Games hat Imran Khan von der englischsprachigen Webseite Game Informer zudem bereits vor einigen Tagen von einem Videospiel gesprochen, dass "totgeglaubt" wurde und von Nintendo "wiederbelebt" werden soll. Dass es sich hierbei um Scalebound handeln könnte, ist damit nicht unwahrscheinlich und bekräftigt das Gerücht zusätzlich, das von Nintendo Insider in die Welt gesetzt wird.

Was würdet ihr davon halten, wenn Scalebound tatsächlich für Nintendo Switch erscheinen würde? Hättet ihr Interesse daran, das Spiel auf der Hybrid-Konsole zu spielen? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!