Viele Updates in der neuen Season von Call of Duty - Black Ops 4.

Wie Activision in einer Pressemitteilung verkündet, startet heute die neue Season zu Call of Duty – Black Ops 4. Die neuen Inhalte, die damit zur Verfügung stehen, betreffen das gesamte Spiel.

Die neue Season hat einiges zu bieten:

Die neue Season zu Call of Duty – Black Ops 4 startet heute und trägt den Namen Operation Raubüberfall. Darin enthalten sind ein neuer Spezialist namens Outrider, neue Outfits, weitere Personalisierungsgegenstände, neue Blackout-Kartenerweiterungen, Fahrzeuge wie ein neuer SUV, Spielmodi und einige andere Updates wie neue Schwarzmarkt-Items.

In einem Bild, das Treyarch veröffentlichte, bekommt ihr einen Überblick über alle Inhalte, die euch in der neuen Season erwarten sowie über Updates, die für den weiteren Jahresverlauf geplant sind:

Die Inhalte der neuen Season und des restlichen Jahres.

Wir ihr sehen könnt, wird Operation Raubüberfall als erstes auf der PlayStation 4 gelauncht. Ihr solltet heute also einen Blick ins Spiel werfen!

Wer von euch spielt noch Call of Duty – Black Ops 4 und freut sich über die zahlreichen kommenden und angekündigten Updates? Schreibt uns in die Kommentare, welche ihr am meisten erwartet, wir freuen uns, von euch zu lesen.