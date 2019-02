Wie Entwickler Respawn Entertainment anhand einer Roadmap bereits klarstellte, soll der "Battle Royale"-Shooter Apex Legends laufend mit neuen Inhalten ausgestattet werden. Den Anfang macht die neue Waffe "Havoc", die nach Angaben des Entwicklerstudios noch heute ins Spiel implementiert wird.

Apex Legends im Trailer:

Apex Legends glänzt neben den bereits erhältlichen Charakteren, die allesamt unterschiedliche Fähigkeiten mit in die Schlacht führen, auch mit verschiedenen Waffentypen. Wie es scheint, wird eine der Waffengattungen noch heute, am 20. Februar, durch ein neues Gewehr erweitert. Das verkündet Respawn Entertainment mit einem kurzen, aber actionreichen Video auf Twitter:

Get ready to cry havoc—a new gun is coming to King's Canyon pic.twitter.com/w8LNa2GDWn — Apex Legends (@PlayApex) 19. Februar 2019

Aufgrund der äußerst kurzen Einblendungen, bei denen ihr im Video einen Blick auf die Waffe "Havoc" erhaschen könnt, lassen sich genaue Details nur schwer ausmachen. Jedenfalls scheint das neue Schießeisen der Waffengattung der Sturmgewehre anzugehören. Wie das Video weiters verrät, dürfte das Gewehr eine äußerst schnelle Feuerrate mit sich bringen und über einen sekundären Feuermodus verfügen, bei dem ein Schuss aufgeladen werden kann.

Unbestimmte Zeit nach der "Havoc" könnte übrigens das aus Titanfall 2 bekannte leichte Maschinengewehr "L-Star" ins Spiel integriert werden. Die Waffe wurde gemeinsam mit möglichen weiteren Legenden in den Spieldateien von Apex Legends aufgestöbert und ist auf der Webseite Rez.gg samt ihren Werten einsehbar.

Apex Legends wurde am 4. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Was haltet ihr von der Havoc? Ergänzt das neue Gewehr das Waffen-Repertoire des "Battle Royale"-Shooters gekonnt oder hättet ihr euch stattdessen auf ein anderes Schießeisen gefreut? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!