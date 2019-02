Der Februar endet etwas rasanter als er begonnen hat: Zum Schlussakkord des kürzesten Monats des Jahres reiben sich vor allem bestimmte Genre-Fans noch einmal die Hände. Der März hingegen eröffnet direkt mit einem Prügelspiel-Highlight.

Stellaris | 26. Februar

PS4 / Xbox One

Paradox bringt mit Stellaris die große Weltraumstrategie auf PlayStation 4 und Xbox One. In Stellaris entscheidet ihr zu Beginn, ob ihr das Schicksal einer Alien-Rasse bestimmt oder den Fortbestand der Menschheit im Universum sichert. Eure Aufgabe ist es anschließend, Planeten zu erkunden, diplomatische Beziehungen mit anderen Zivilisationen einzugehen oder kriegerisch die eigenen Interessen durchzusetzen. Spielerisch soll die Konsolenversion nahezu unverändert im Vergleich mit der PC-Version bleiben.

Trials Rising | 26. Februar

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Eines kann man dem Entwickler RedLynx nicht vorwerfen: Ideen für die Trials-Reihe scheinen den Finnen schlichtweg nicht auszugehen. In Trials Rising geht es mit dem Motorrad einmal um die Welt, während an zahlreichen Orten wie der Chinesischen Mauer oder dem Eiffelturm unter Beweis gestellt werden muss, wer am besten fehlerfrei Gas und Bremse betätigen kann.

Jetzt Trials Rising bei Amazon bestellen*

Dirt Rally 2.0 | 26. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Wer anstatt auf Motorräder und Sehenswürdigkeiten lieber auf Schlammschlachten und knallharten Rennsport steht, der wird bei Dirt Rally 2.0 fündig. Codemasters jüngstes Rennspiel bietet dabei genau das, was der Name verspricht. 72 Rally-Etappen, die über Stock und Stein führen, zahllose Fahrzeuge und zusätzlich noch Rally Cross als weiterer Spielmodus. Im Test "Dirt Rally 2.0: Rallye-Sport für Profis ohne Wenn und Aber" konnte der Ausflug auf nahezu ganzer Linie überzeugen.

Jetzt Dirt Rally 2.0 bei Amazon bestellen*

Deponia Doomsday | 28. Februar

PS4 / Xbox One

Ein letztes Mal Rufus für PlayStation 4 und Xbox One: Deponia Doomsday ist der vierte und voraussichtlich letzte Teil der Adventure-Reihe von Daedalic Entertainment. In diesem erwacht Protagonist Rufus aus einem schlimmen Albtraum, welcher eventuell auch eine Vision sein könnte. Um das zu überprüfen hilft natürlich nur eine Zeitmaschine, mit der garantiert nichts schiefgehen kann. Garantiert nicht ... In klassischer Adventure-Kost geht es durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Jetzt Deponia Doomsday bei Amazon bestellen*

Deltarune | 28. Februar

Switch

Erst vor kurzem hat Undertale-Schöpfer Toby Fox im Rahmen eines Nintendo Direct sein neues Spiel für Nintendo Switch angekündigt. Laut dem ersten Video dreht sich in Deltarune alles um Hunde. Also eigentlich nicht so wirklich, denn in Wahrheit ist Deltarune eine Art Rollenspiel im Retro-Design, aber viel mehr wollte sein Schöpfer nicht vorab verraten. Nur soviel ist sicher: Die erste Episode des Spiels wird gratis sein, während kommende Episoden Geld kosten werden.

The Lego Movie 2 Videogame | 28. Februar

PC / PS4 / Xbox One / Switch

The Lego Movie 2 ist aktuell in den Kinos angelaufen, da lässt die Spieleumsetzung natürlich nicht lange auf sich warten. Im zweiten Teil wird Steinstadt von außerirdischen Invasoren angegriffen und zahllose Lego-Bewohner entführt. Für Emmet und Lucy ist es an der Zeit, die eigene Heimat hinter sich zu lassen und ihre Freunde zu befreien. Die Adaption des Kinofilms lässt sich übrigens wie gewohnt solo oder im Couch-Koop genießen.

Jetzt The Lego Movie 2 Videogame bei Amazon bestellen*

Dead or Alive 6 | 1. März

PC / PS4 / Xbox One

Weniger Brustgewackel, mehr praktische Kleidung: Mit Dead or Alive 6 will Entwickler Koei Tecmo sich ein wenig von seiner in der Vergangenheit zweifelhaften Darstellung von weiblichen Charakteren verabschieden. Spielerisch soll das Prügelspiel aber all das bieten, was sich Fans wünschen: Schmerzhafte und dreckige Ring-Kämpfe, bei denen es nur um Sieg und Niederlage geht. Eine Rückkehr feiert derweil der "Mass Destruction"-Modus, bei denen die Kämpfer ihre Umgebung aktiv in den Kampf mit einbeziehen können.

Jetzt Dead or Alive 6 bei Amazon bestellen*

Faszination Weltraum, fiese Schlägereien, ein Familienabenteuer oder doch Rennspiel-Kost der gewöhnlichen und ungewöhnlichen Art: Die Qual der Wahl liegt auch zum Februar-Ende hin ganz bei euch. Für welches Spiel entscheidet ihr euch? Verratet es uns in den Kommentaren!