Sony hat zurzeit einen besonderen Deal für euch im Angebot: Wer sich ein 12-monatiges Abo für den Premium-Dienst PlayStation Plus zulegt, kriegt aktuell den Shooter Rainbow Six - Siege gratis obendrauf. Allerdings gibt es eine zusätzliche Bedingung.

Mit einem Abo könnt ihr euch im Februar auch diese Spiele gratis laden:

Wenn ihr gerade gedenkt, euch ein Abo für Sonys Premium-Online-Dienst zu holen, ist der Zeitpunkt denkbar günstig. Denn bis zum 4. März erhaltet ihr beim Kauf des 1-Jahres-Abos den Shooter Rainbow Six Siege gratis dazu. Wie der entsprechenden Produktseite zu entnehmen ist, gibt es allerdings die Bedingung, dass ihr Neukunden seid, also erstmals ein "PS Plus"-Abo abschließt. Davon ausgenommen sind kostenlose 14-tägige Testversionen. Wenn ihr also nur solche eingelöst habt, steht dem Deal nichts im Weg.

Mit einem "PS Plus"-Abo erhaltet ihr die Möglichkeit, über eure PlayStation 4 online zu spielen. Außerdem steht euch damit jeden Monat eine neue Auswahl von Gratis-Spielen zum Download bereit. Mit dem Jahresabo habt ihr dabei die niedrigste Monatsgebühr. Wenn euch all das anspricht, stellt ein Gratis-Spiel bei Abschluss sicher ein ziemlich gutes Argument dar, sich jetzt ein Abo zu holen.

Beachtet dabei, dass es bis zu 96 Stunden nach Abschluss dauern kann, bis ihr Zugriff auf Rainbow Six - Siege habt. Die Vorteile von PS Plus könnt ihr dagegen sofort nutzen. Das Angebot gilt bis zum 4. März 2019, 11 Uhr morgens deutscher Zeit.

Sind "PlayStation 4"-Spieler unter euch, die bisher noch keine "PS Plus"-Mitgliedschaft haben? Wenn ja, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich eine zu besorgen. Oder findet ihr das Angebot nicht ansprechend genug? Schreibt es uns in die Kommentare, wir sind neugierig auf eure Meinungen.