Während viele Hersteller und Entwickler in dieser Konsolengeneration den Weg zum Online-Service gefunden haben, hat Sony öfters die andere Seite betrachtet. Mit God of War, Horizon - Zero Dawn, Spider-Man oder Detroit - Become Human hielt der PlayStation-Konzern vor allem die Singleplayer-Fahne hoch. In Zukunft könnte sich der Fokus ein wenig verschieben.

Auch Days Gone wird dem aktuellen Stand nach keinen Mehrspieler-Modus bieten:

In einem Interview mit Business Insider gibt Sonys Shawn Layden (Vorsitzender der SIE Worldwide Studios) zu Wort, dass der Konzern natürlich sehr stolz auf die eigenen Spiele sei, allerdings habe das Unternehmen dabei eine Sache öfters aus den Augen verloren. Layden bezieht sich dabei auf "Online Multiplayer"-Spiele der Kategorie Fortnite oder GTA Online, die riesige und langanhaltende Erfolge gefeiert haben.

"Bei den Sony Worldwide Studios haben wir uns, wie bereits erwähnt, auf Spiele konzentriert, die eine starke Geschichte erzählen. Die Kraft der Erzählung. Große, spektakuläre Erlebnisse. Aber für den Mehrspieler-Bereich haben wir nicht allzu viel getan, wie ich denke. Das ist ein Bereich, bei dem wir in der nächsten Periode, mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen möchten."

Weiter ins Detail geht Layden allerdings nicht und lässt ein wenig offen, was mit der Zukunft genau gemeint ist. Wahrscheinlich spricht der Vorsitzende der Sony Worldwide Studios aber von der noch unangekündigten PlayStation 5, bei der Sony sich offenbar nicht nur auf starke Singleplayer-Spiele konzentrieren möchte.

Fans der erzählerischen Abenteuer müssen übrigens nicht in Panik ausbrechen: Sony hat bereits in der Vergangenheit klar gemacht, dass das Unternehmen den Singleplayer-Spielen treu bleiben wird.

Übrigens empfiehlt Layden der Industrie außerdem, sich den Couch-Koop noch einmal näher anzusehen und nicht sträflich zu ignorieren. Klingt ganz danach, als wolle sich Sony mit der kommenden Generation an allen Fronten breiter aufstellen.