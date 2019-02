Steam: Filmsektion wird von Valve wieder entfernt

Habt ihr jemals über Steam einen Film gekauft und angesehen? Nun, wir zugegebenermaßen auch nicht und sind damit offenbar nicht allein. Wie Valve in einer Mitteilung bekannt gibt, wird Steam die Filmsektion wieder entfernen und sich stattdessen wieder mehr auf Spiele konzentrieren.

Seit 2015 war es möglich, über Steam direkt Filme zu erwerben. Das Angebot bestand zumeist aus Dokumentationen, Indie-Filmen oder Animes. Große Hollywood-Produktionen wie "Die Tribute von Panem" waren eher die Ausnahme in einer Sektion, die von Valve so gut wie kaum beworben wurde. Somit wussten wahrscheinlich nur die wenigsten davon, dass es überhaupt einen Filmbereich auf Steam gibt.

"In den letzten Jahren haben wir daran gearbeitet, Steam über Spiele und Software hinaus zu erweitern, indem wir eine Videoplattform aufgebaut haben, die bezahlte und kostenlose Videoinhalte unterstützt. Bei der Analyse dessen, was sich Steam-Nutzer tatsächlich anschauen, wurde deutlich, dass wir unsere Bemühungen darauf konzentrieren sollten, Inhalte anzubieten, die entweder in direktem Zusammenhang mit Spielen stehen oder Zubehörinhalte für Spiele oder Software sind, die über Steam verkauft werden."