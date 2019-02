Es ist für einen Entwickler nie einfach, Cheater im eigenen Spiel ausfindig zu machen. Manchmal erwischt es dabei sogar Unschuldige, die eigentlich nicht wirklich etwas verbrochen haben. So soll es auch im aktuellen Fall von Fallout 76 sein. Auf Reddit heißt es von einem Spieler, dass ihn Bethesda gesperrt hat, weil er offenbar zuviel Munition im Inventar hatte.

Fallout 76 hat trotz vieler Mängel eine große Community:

Das klingt jetzt auf dem ersten Blick alles etwas merkwürdig, aber lässt sich halbwegs gut erklären. Der Spieler namens Glorf12 hat in einem Beitrag sein Problem ausführlich dargelegt: Er spielt Fallout 76 seit über 900 Stunden und hat sich ein kurioses Ziel gesetzt. Mit der Perk-Karte Bandolier, die das Gewicht von Munition um 90 Prozent senkt, wollte er soviel Munition sammeln wie nur möglich.

Trotz der Perk-Karte hat die Munition irgendwann soviel Traglast eingenommen, dass sich Glorf12 dazu entschied, zahlreiche Munition in einem Behälter am Watoga Bahnhof abzustellen. Andere Spieler hätten sich daran bedienen können. Zudem habe er sich einen zweiten Account erstellt, um Gegenstände auszutauschen und noch mehr Munition sammeln zu können.

Schlussendlich ist die Menge an gesammelten Gegenständen so ungewöhnlich hoch gewesen, dass Bethesda den Spieler gebannt hat. In einer Informationsmail heißt es seitens des Unternehmens, dass der Spieler gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen habe und eine Schwachstelle im System genutzt hat, um Items zu duplizieren. Aufgrunddessen soll sein Konto solange gesperrt bleiben bis Bethesda das Problem in den Griff bekommen hat.

Glorf12 bestreitet jedoch, dass er Gegenstände dupliziert haben soll. Er habe sämtliche Munition selbst in der Spielwelt zusammengesucht. Ein Bethesda-Mitarbeiter hat sich im Reddit-Beitrag bereits zu Wort gemeldet und angekündigt, dass sie sich den Fall noch einmal genauer anschauen.

Sollte der Spieler die Wahrheit sprechen, bleibt zu hoffen, dass der Entwickler ihn so schnell wie möglich von seinem Bann befreit. Immerhin hat Glorf12 offenbar sehr viel Spaß an Fallout 76 gehabt - oder am aufsammeln von Munition.