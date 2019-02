Gestern ist es im Bundestag beim sogenannten DigitalPakt zu einer Einigung gekommen. Von nun an sollen hohe Gelder für die digitale Aufrüstung von Schulen vom Bund an die Länder fließen. Erste Zahlungen sollen bereits in diesem Jahr erfolgen.

Am gestrigen Donnerstag stimmte der Bundestag mehrheitlich für die entsprechende Grundgesetzänderung, wie Merkur berichtet. Somit sollen in den kommenden fünf Jahren insgesamt fünf Milliarden Euro in den Bildungssektor fließen, um Schulen mit Tablets und Laptops auszustatten. Unter den 648 abgegebenen Stimmen befanden sich 574 Ja-Stimmen und 74 Nein-Stimmen; nur die AfD-Fraktion hatte angekündigt, gegen die Gesetzesänderung zu stimmen.

Bereits in diesem Jahr sollen die ersten Gelder zur Digitalisierung der Schulen fließen. "Der DigitalPakt Schule muss jetzt ins Laufen kommen, damit die Schulen Planungssicherheit haben und wir der Digitalisierung in unseren Schulen den notwendigen Schwung verleihen können.", kommentierte der Chef der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz (CDU).

Nun muss nur noch der Bundesrat bei der kommenden Tagung Mitte März der Gesetzesänderung zustimmen, dann können Kommunen Förderungsanträge an die Länder stellen, um so entsprechende Finanzmittel bereitgestellt zu bekommen.

Zuvor ist eine geplante Gesetzesänderung für Finanzhilfen zur Schul-Digitalisierung gestoppt worden. Bundesrat und Bundestag entschieden daraufhin über den Vermittlungsausschuss eine "grundlegende Überarbeitetung" des Gesetzesvorschlags auszuarbeiten.

Im Vorfeld der jüngsten Abstimmung hagelte es harsche Kritik aus einigen Lagern. Baden-Würtembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmer (Grüne) sprach von einem "Frontalangriff auf unsere föderale Ordnung", sein Amtskollege in Bayern, Markus Söder, mahnte: "Von Berlin aus einzelne Schulen im Land zu betreuen, wäre, gelinde gesagt, sehr schwer." Die Kritik der verschiedenen Parteien bezog sich darauf, keine Länderkompetenzen an den Bund abtreten zu wollen.

