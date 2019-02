Die Crossplay-Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass Microsoft und Nintendo sich nicht vor einer Zusammenarbeit scheuen. Dieses Jahr könnten sich die Unternehmen unter Umständen noch viel näher kommen, denn neuesten Gerüchten zufolge könnte der Xbox Game Pass auch für Nintendo Switch erscheinen.

Das bietet der Xbox Game Pass:

Der Xbox Game Pass erlaubt "Xbox One"-Besitzern Zugriff auf über 100 Videospiele für einen Preis von rund 10 Euro im Monat. Dabei wird das Videospiel-Repertoire ständig erweitert und bietet Abonnenten auch die Gelegenheit Microsofts Exklusivspiele am Tag der Veröffentlichung zu spielen. Laut neuesten Gerüchten, die vom YouTube-Kanal Direct-Feed Games im Rahmen eines YouTube-Videos in Umlauf gebracht wurden, könnte der Abo-Service schon bald für Nintendo Switch erhältlich sein.

Verwirklicht werden könnte dies mithilfe des von Microsoft in Entwicklung befindlichen Streaming-Dienstes Project xCloud. Dieser Dienst würde es euch ermöglichen Videospiele auf Nintendo Switch zu spielen, die eigentlich zu leistungsstark für die Hardware der Hybrid-Konsole wären, da das jeweilige Game auf einem externen Server berechnet werden könnte, und die Daten schließlich nur noch an das Endgerät des Nutzers gesendet werden müssten. Dass dies möglich ist, beweist bereits das Horror-Spiel Resident Evil 7 - Biohazard, das in Japan mithilfe der Cloud-Technologie auf Nintendo Switch gestreamt werden kann.

Für eine Untermauerung der Gerüchte sorgte kürzlich die englischsprachige Webseite Game Informer. Nach einem Gespräch mit nicht näher genannten Quellen solle der Xbox Game Pass, dem Artikel-Autor Imran Khan zufolge, noch im Laufe des Jahres für Nintendo Switch angekündigt werden.

Beachtet, dass es sich hierbei ausschließlich um Gerüchte handelt, da diese von offizieller Seite noch nicht bestätigt wurden. Doch was würdet ihr davon halten, wenn der Xbox Game Pass auf Nintendo Switch veröffentlicht wird? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!