Am 15. April 2019 tritt der Präsident von Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, von seinem Führungsposten zurück. Seine Nachfolge soll der bisherige Vice President of Sales and Marketing, Doug Bowser, antreten.

Fils-Aimé, bei den Nintendo-Anhängern vor allem für seine fröhliche und liebenswerte Art bekannt, gab gestern nachmittag seinen Rücktritt bekannt, wie Nintendo Online berichtet.

"Nintendo ist für immer ein Teil meines Herzens", erklärte der Präsident die Sachlage. "Da ich mich darauf freue, sowohl mit guter Gesundheit als auch mit guter Laune abzutreten, ist dies nicht das 'Spielende' für mich, sondern eher ein 'Aufsteigen' um mehr Zeit mit meiner Frau, meiner Familie und meinen Freunden verbringen zu können".

Bei Twitter richtete er nach der Ankündigung des Rücktritts warme Worte an Nintendo-Fans:

Nintendo fans, Reggie has a message for all of you. Please take a look. pic.twitter.com/EAhaEl5oEJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 21. Februar 2019

Seit 2006 hatte Reggie Fils-Aimé den Posten als Präsident von Nintendo of America inne. Unter seiner Ägide brachte das Unternehmen mit dem DS, Wii, 3DS, Wii U und Nintendo Switch gleich fünf Konsolen auf den Markt. Sein Nachfolger Doug Bowser ist seit 2015 bei dem Videospielgiganten. "Es war ein großes Glück, bei Nintendo of America vier Jahre lang mit Reggie zusammenzuarbeiten [...]", äußerte sich Bowser zu Fils-Aimés Rücktritt. "Und seien Sie versichert, wir werden weiterhin auf seiner Arbeit aufbauen, um unsere Marke weiterzuentwickeln und auszubauen [...]".

Was denkt ihr über den Rücktritt des Präsidenten von Reggie Fils-Aimé? Glaubt ihr, dass Doug Bowser ein würdiger Nachfolger sein wird? Und in wie weit wird sich die Unternehmenspolitik eurer Meinung nach verändern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!