Seit der Veröffentlichung von The Elder Scrolls 5 - Skyrim sind nun schon beinahe acht Jahre ins Land gezogen, Fans hätten dann doch gerne langsam mal eine Fortsetzung. Nun ist aber auch klar, dass ein so großes Rollenspiel nicht über Nacht entsteht. Umso größer war die Freude, als Publisher Bethesda im Rahmen der E3 2019 einen ersten Blick auf The Elder Scrolls 6 gewährte. Die Vorfreude wächst, doch die Wartezeit könnte nun noch länger andauern als es ohnehin schon klar war.

Bethesda selbst geht davon aus, dass The Elder Scrolls 6 erst während der nächsten Konsolengeneration auf den Markt kommen wird. Damit ist schon mal eine gewisse Wartezeit verbunden. Der Start der nächsten Generation mag aber nicht der einzige Faktor sein, der Einfluss auf den Veröffentlichungszeitraum des Spiels hat.

Wie die Kollegen von Gamerant berichten, befindet sich ZeniMax Media, die Muttergesellschaft von Bethesda Softworks, in einem Streit um die Rechte für die Handelsmarke "Redfall". Es wird weithin vermutet, dass es sich dabei um den Untertitel des kommenden Rollenspiels handeln könnte. Den entsprechenden Antrag hat ZeniMax Media bereits am 10. September 2018 gestellt.

Nun mischt sich aber die Webseite Bookbreeze.com ein, die die Behauptung in den Raum stellt, dass die Öffentlichkeit das Bethesda-Spiel mit der Redfall-Romanreihe des Autors J. Falconer verwechseln könnte, die über die Webseite vertrieben wird. Falconer selbst gibt über Twitter bekannt, dass "all dies hätte vermieden werden können." Die Anwälte des Autors hätten versucht, ein Lizenzabkommen zu treffen, wurden jedoch ignoriert.

@zoe_dels Your Redfall Article. My lawyers made attempts to contact gaming company to work out a simple licensing deal for them to use my Redfall name. They ignored me every time. Shame. Left me no choice. All could have been avoided. Just call my attorneys back.