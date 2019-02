Seit heute ist Anthem offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhätlich. Die Kritiken zum neuen Bioware-Spiel fallen bislang sehr durchwachsen aus. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, kann bereits zum reduzierten Preis zugreifen.

Anthem: Launch-Trailer zum Looter-Shooter von BioWare

Laut einem Beitrag bei MyDealz verkauft der Media Markt in Köln-Kalk die PS4-Version von Anthem für 39 Euro. Das ist im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 69 Euro ein ungewöhnlich hoher Rabatt am Veröffentlichungstag. Warum das Spiel dort so günstig angeboten wird, ist allerdings unklar. Ein anderer berichtet gar, dass Anthem im Saturn Berlin Spandau für nur 34,99 Euro zu haben ist. Wenn ihr etwas sucht, findet ihr auf der Seite auch noch weitere Angebote.

Alternativ lässt sich Anthem im Tausch gegen zwei ältere Spiele bei Gamestop deutschlandweit für 9,99 Euro erwerben.

Ob Anthem ein ähnliches Schicksal wie Fallout 76 droht, welches zwischenzeitlich als Gratis-Beilage zu Festplatten angeboten wurde, bleibt abzuwarten. Wer gar nicht weiß, um was es in Anthem geht, wird übrigens in unserem Blickpunkt "Anthem: 6 Dinge, die ihr darüber wissen solltet" fündig.

Spielt ihr bereits Anthem oder lässt euch der Looter-Shooter von Bioware eher kalt zurück? Verratet uns doch eure Meinung zum großen Frühjahrsspiel von EA in den Kommentaren!