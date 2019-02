Apex Legends hat die Battle-Royale-Welt im Sturm erobert. Viele Streamer haben von Fortnite auf den neuen Shooter gewechselt und bereuen diesen nicht. Dementsprechend müssen Fortnite und Epic Games ein wenig nachlegen, um die Spieler zurückzuholen und wieder zu begeistern. Die achte Season, die in der kommenden Woche an den Start geht, ist dafür der erste Angriff. Doch ein Feature aus Apex Legends würde auch nicht schaden, oder?

Fortnite: Trailer zum neuen Driftboard

So haben die Entwickler von Epic Games in einem AMA auf Reddit die Frage geantwortet, ob Fortnite wie Apex Legends auch künftig Respawns bieten könnte. In Apex Legends können die Marken gefallener Teammitglieder auch im Kampf von ihren Caches geholt und an speziellen Punkten auf der Karte eingesetzt werden, um sie wieder ins Spiel zurückzubringen. Die Entwickler von Fortnite schließen das Ganze nicht aus.

Laut eigener Aussage haben sie bereits seit einiger Zeit - wohl noch vor dem Erscheinen von Apex Legends - über ein solches System nachgedacht. Neue Infos diesbezüglich soll es im Laufe der achten Season von Fortnite geben. Die Entwickler brauchen aktuell wohl noch etwas Zeit, um die Neuerung richtig auszubalancieren.