Anthem: Roadmap für 90 Tage - Bioware stellt neue Inhalte vor

Als sogenannter "Games as a Service"-Vertreter lebt Anthem vor allem von seinem stetigen Inhaltssupport. Aus diesem Grund hat Entwickler Bioware bereits jetzt eine erste Roadmap vorgestellt, welche die Neuerungen der nächsten 90 Tage umfasst.

In "Akt 01 - Echos der Realität" sind laut Bioware neben regelmäßigen normalen Patches auch viele neue Inhalte geplant, die Spieler bei der Stange halten sollen. Im verbleibenden Februar sollen die drei Freeplay-Events "There Be Giants", "Outlaw Outrage" und "Shaper Surge" im Mittelpunkt stehen. Ersteres wurde zwischenzeitlich Event schon aktiviert und lässt Spieler in der offenen Welt gegen vier große Titanen kämpfen.

Die Freeplay-Events werden im März zurückkehren, währenddessen der Entwickler zudem die erste Phase der legendären Missionen einläutet. Außerdem soll es neue kosmetische Gegenstände und weitere Belohnungen geben. Welche das genau sind, lässt das Unternehmen allerdings offen.

Im April folgt dann die zweite Phase der legendären Missionen und ein erweitertes Fortschrittssystem. Mit "The Sunken" gibt es sogar einen neuen Stronghold zu bestaunen. Zu guter Letzt dürft ihr euch auf ein Gildensystem, wöchentliche Stronghold-Herausforderungen und Ranglisten freuen.

Den vorläufigen Schlusspunkt von Akt 01 liefert der Mai, für den die Entwickler weitere Missionen und erstmals den "Cataclysm" vorsehen. Letzterer wird laut Bioware eine echte Herausforderung darstellen, aber mutige Spieler ebenso mit mächtigen Gegenständen belohnen.

Wie gefällt euch bislang Anthem? Ist der Looter-Shooter von Bioware genau euer Ding oder habt ihr euch an den Feuergefechten mit Javelin-Anzügen bereits satt gesehen? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!