Der Online-Versandhandel Amazon hat unter seinen Artikeln ein nicht weiter spezifiziertes Fallout-Spiel gelistet, welches noch 2019 erscheinen soll. Nun ranken sich erste Spekulationen um einen neuen Ableger von Bethesdas postapokalyptischer Videospielreihe.

Dieser Ort in Fallout 76 findet sich auch in der Realität wieder:

Viele Informationen gingen aus der besagten Amazon-Produktseite nicht hervor. Die Seite ist mittlerweile wieder verschwunden, der entsprechende Link funktioniert ebenfalls nicht mehr. Für das Spiel war laut Gamerant PC, PS4 und Xbox One als Erscheinungsplattform eingetragen, es hätte auch eine Deluxe und Collector's Edition geben sollen. Ein Spieltitel fehlte.

Warum Gamerant trotz fehlender Infos einen neuen Fallout-Teil hinter dem Eintrag vermutet, hängt mit einem beigefügten Countdown-Video zusammen, das offenbar dem Stil der Reihe entsprach. Fraglich ist jedoch wie verlässlich diese Informationen sind. Ein Statement seitens Bethesda gibt es bisher noch nicht.

Fallout-Jünger liebäugeln nun mit einem neuen Ableger der Reihe. Einige Fans vermuten, dass es sich hierbei um ein bereits lang erwartetes Remake von Fallout 3 oder Fallout - New Vegas handeln könne.

Dennoch bleibt die Frage offen, warum ein neues Fallout-Spiel auf Amazon gelistet und wieder entfernt wurde. Möglicherweise werden genauere Informationen diesbezüglich auf der anstehenden E3 enthüllt - auch bei Fallout 4 ließ Bethesda kurz vor der vielbeachteten Messe die sprichwörtliche Bombe platzen. Es bleibt also abzuwarten, wie genau Bethesdas Pläne für das Fallout-Franchise aussehen.

Was ist mit euch? Was glaubt ihr, um was für einen Fallout-Ableger es sich bei dem Produkt handeln könnte? Und welche Wünsche habt ihr für kommende Teile der Reihe? Schreibt es uns in die Kommentare!