(Bildquelle: Microsoft.)

Im November 2018 hat Microsoft mit dem US-amerikanischen Militär einen Vertrag über die Bereitstellung von angepassten "Augmented Reality"-Brillen abgeschlossen. Das 480 Millionen US-Dollar (circa 423 Millionen Euro) schwere Paket wird seitdem von zahlreichen Mitarbeitern kritisch gesehen. Einige von ihnen rufen nun zum Protest auf.

Microsoft HoloLens - ein Werbefilm zur besagten Technik:

Unter dem Projektnamen "Integrated Visual Augmentation System" (IVAS) sollen die HoloLens-Geräte laut der US-Regierung sowohl im Training als auch im Einsatz dafür genutzt werden, um den Soldaten einen Vorteil im Gefecht zu ermöglichen. Unter anderem soll die AR-Brille dabei helfen, schneller Entscheidungen zu treffen und Feinde früher zu erkennen.

Dutzende Mitarbeiter des Microsoft-Konzerns sind davon nicht begeistert. In einem offenen Brief mit dem Namen "HoloLens For Good, Not War" (HoloLens für Gutes, nicht Krieg) heißt es wie folgt:

"Wir weigern uns, Technologien zu entwickeln, die für Kriegsführung und Unterdrückung genutzt werden. Wir sind alarmiert, dass Microsoft daran arbeitet, dem US-Militär Waffentechnologie bereitzustellen und der Regierung eines Landes zu helfen, die Tödlichkeit mit den von uns entwickelten Werkzeugen zu erhöhen. Wir haben uns nicht für die Entwicklung von Waffen beworben und wir fordern ein Mitspracherecht bei der Verwendung unserer Arbeit."

Zwar habe das Unternehmen bereits früher mit dem Militär zusammengearbeitet, aber dabei nie gewisse Grenzen überschritten. Mit IVAS werde sich das nun ändern und, so die Befürchtungen der Mitarbeiter, das Schlachtfeld in eine Art simuliertes Videospiel verwandeln, bei dem die Soldaten eine größere Distanz zum reellen Geschehen aufbauen. Aus diesem Grund fordert der Brief, dass sich Microsoft aus der Partnerschaft zurückzieht und öffentlich zu Worte gibt, dass sich das Unternehmen nicht an der Entwicklung von Waffen beteiligt.

In einer Stellungnahme gegenüber Reuters heißt es von Microsoft, dass sie das Feedback der Mitarbeiter begrüßen, aber ansonsten auf einen früheren Blogeintrag von Microsoft-Präsident Brad Smith verweisen. Darin verteidigt Smith die Kooperation mit dem US-Militär.

Für zusätzliche Hintergründe zum Thema: In einem Special, das Kollege René im letzten Jahr geschrieben hat, findet ihr einige Informationen zur Verstrickung der Games-Branche mit der Rüstungsindustrie.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Mitarbeiter eines Technologiekonzerns gegen Partnerschaften mit dem Militär aussprechen. Ob der Protest Erfolg hat und Microsoft sich zurückziehen wird, bleibt allerdings abzuwarten.