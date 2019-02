Auch auf Nintendo Switch können "Resident Evil"-Fans bald einige der bisher erschienen Serienteile genießen: Ab dem 21. Mai sollen nämlich Resident Evil, Resident Evil 0 und Resident Evil 4 im Nintendo eShop erhältlich sein.

Verfügbar sind die drei Spiele bisher für den PC, PlayStation 4 und Xbox One - nun zieht auch Nintendo mit seiner aktuellen Konsole nach, wie der "Resident Evil"-Entwickler Capcom via Twitter bekanntgab:

Resident Evil 0, 1, and 4 are coming to Nintendo Switch eShop on May 21!



Play all three masterpieces anywhere, such as:

- On trains 🚆

- During mansion tours 🏰

- Across the European countryside 🌄



Pre-orders start on Feb 28! pic.twitter.com/BCzatyoUhU