Die Welt von Overwatch wird mit einem neuen Helden bereichert. Es handelt sich um den kampferprobten Medic Baptiste, der für eine bessere Welt eintreten will. Im Video erfahrt ihr mehr zu seiner Hintergrundgeschichte.

Das ist der neue Held Baptiste:

Jean-Baptiste Augustin wuchs als eines von 30 Millionen Waisenkindern während des sogenannten Omnic Krieges auf. Wie der Overwacht-Charakter im Video beteuert, musste er in seinen noch jungen Jahren "stehlen oder hungern, töten oder getötet werden", um zu überleben. Er schloss sich zunächst der Bösewicht-Fraktion Talon an, welcher er schließlich den Rücken kehrte.

"Du musst die Welt verändern, sie besser machen. Dafür kämpfe ich. Manchmal bedeutet das eine helfende Hand, manchmal eine Kugel. Die Wahl liegt bei dir", teilt Baptiste abschließend mit, und beschreibt mit dem Leitspruch nicht zuletzt, über welche Fähigkeiten er in dem Multiplayer-Shooter verfügen wird. So ist davon auszugehen, dass der neue Overwatch-Held der Supporter-Klasse angehören wird, und sowohl dazu im Stande ist, ordentlich Schaden auszuteilen als auch seine Team-Kameraden zu heilen.

Wann genau Baptiste in Overwatch integriert werden soll, ist zurzeit noch unbekannt. Spielbar wird er aber vermutlich zuerst über die öffentlichen Testserver am PC sein.

Overwatch wurde am 24. Mai 2016 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Was haltet ihr von dem neuen Overwatch-Charakter? Seid ihr gespannt darauf, welche Fähigkeiten Baptiste mit sich bringen wird oder hält sich eure Begeisterung in Grenzen? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!