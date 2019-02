Vergangenes Wochenende stand der Entwickler Red Candle Games im Kreuzfeuer der Kritik: Offenbar wurden in dessen Spiel Devotion abfällige Äußerungen gegenüber Chinas Staatsoberhaupt Xi Jingping entdeckt. Mittlerweile wurde das Spiel von Steam entfernt.

Dieses Horror-Haus erwartet euch in Devotion:

Auslöser der Kontroverse war ein im zuletzt enorm beliebten Spiel enthaltenes Plakat, welches (aus dem Koreanischen übersetzt) die Aufschrift "Xi Jinping Winnieh Puuh Schwachkopf" getragen habe. Wie Polygon berichtet, bombardierten chinesische Spieler Devotion nach der Entdeckung dieser verhöhnenden Darstellung in der Folge mit negativen Steam-Bewertungen.

Red Candle Games beteuere allerdings, dass es sich hierbei um "einen reinen Unfall" handle, es sei keine Absicht gewesen, beleidigende Inhalte im Spiel unterzubringen. Xi Jingping ist bekanntermaßen sehr empfindlich, was Vergleiche seiner Person mit dem bekannten Zeichentrickbären anbelangt. Bereits in der Vergangenheit wurde gegenüber entsprechenden Beiträgen in den sozialen Medien hart durchgegriffen.

In einer weiteren Erklärung auf Steam schlug Red Candle Games erneut versöhnliche Töne an. "Das gesamte Team von Red Candle Games trägt die Verantwortung für diesen schrecklichen, unprofessionellen Fehler.", heißt es dort. Man habe besagtes Plakat weder bewusst zur Kenntnis genommen noch zu irgendeinem Zeitpunkt die Absicht der Diskreditierung oder der Vermittlung einer Ideologie im Sinn gehabt.

"Es ist unsere aufrichtige Hoffnung, dass jeder [...] sich wieder auf die Kernbotschaft des Spiels konzentrieren kann [...]", so der Entwickler weiter. Dies könnte sich allerdings für Interessierte als schwierig herausstellen, denn mittlerweile ist Devotion von Steam verschwunden. Unter anderem zur Behebung technischer Schwierigkeiten, wie der Entwickler selbst zu Protokoll gibt.

Auch eine Playlist auf YouTube, welche insgesamt drei Videos des Spiels beinhaltete, ist inzwischen gelöscht oder auf privat gestellt worden. Der Entwickler erklärt, dass noch einige Fehler behoben werden müssen, welche zu Abstürzen des Spiels führen würden. Zudem wolle man das komplette Spielmaterial noch einmal intensiv nach anderweitig problematischen Äußerungen durchsuchen, um eine erneute Kontroverse zu vermeiden.

Derweil hat allerdings ein anderes Spiel von Red Candle Games den Zorn der durch die Plakat-Äußerung empörten Personen auf sich gezogen, denn in den vergangenen Tagen sammelte Detention ebenfalls eine Menge an negativen Bewertungen.

Habt ihr von der Kontroverse um Devotion bereits mitbekommen? Ist euch besagtes Plakat eventuell zuvor schon aufgefallen? Und was haltet ihr eigentlich von dem Vorfall? Schreibt es uns in die Kommentare!