Den Start hat sich Hersteller Electronic Arts sicherlich anders vorgestellt: Die ersten Verkaufszahlen von Anthem sind da und zeichnen kein allzu positives Bild. Laut einem Bericht von Eurogamer hat sich allein Biowares letzter Flopp Mass Effect - Andromeda in der ersten Verkaufswoche deutlich besser geschlagen.

Macht den Planeten mit euren Javelins unsicher:

Laut den Verkaufszahlen aus Großbritannien hat sich Mass Effect - Andromeda zum Veröffentlichungszeitpunkt etwa doppelt so oft verkauft wie Anthem. Und selbst der vierte "Mass Effect"-Teil hat sich bereits deutlich schlechter verkauft als das große Trilogie-Finale zuvor. Genaue Zahlen gibt es allerdings nicht.

Es gilt jedoch zu erwähnen, dass sich die Angaben lediglich auf den physischen Einzelhandel in Großbritannien beziehen. Der digitale Absatzmarkt wird nicht berücksichtigt, obwohl dieser in den letzten Jahren deutlich an Wert gewonnen hat. Electronic Arts selbst rechnet mittlerweile damit, dass der Anteil an digitalen Verkäufen etwa 50 Prozent ausmacht. Doch selbst unter dieser Annahme würde Anthem weiterhin hinter Mass Effect - Andromeda liegen, welches ebenfalls digital verkauft wurde.

Auch im Vergleich zur Konkurrenz vollzieht Biowares Online-Shooter noch keine Punktlandung. So erreicht Anthem gerade einmal 25 Prozent der physischen Verkäufe von Destiny 2 in der ersten Woche. Grund zur Besorgnis geben die Zahlen noch nicht, denn schließlich decken sie erst einmal nur den Markt in Großbritannien ab. Wie das Urteil zu Anthems Start endgültig ausfällt, wird spätestens der kommende Geschäftsbericht von Electronic Arts enthüllen.

Noch steht Anthem auf wackeligen Beinen. Der Start verlief ganz schön holprig und es liegt nun an Entwickler Bioware, Updates und Inhaltserweiterungen nachzuschieben. Bereits im März soll es losgehen. Wie findet ihr Anthem bisher und wie steht ihr zu den allgemeinen Reaktionen zum Spiel? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!