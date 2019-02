Anthem: Bug vermischt Javelin-Fähigkeiten und macht sie zu Kampfmaschinen

Eigentlich könnt ihr in Anthem immer nur einen bestimmten Javelin in einer Mission nutzen. Ein Bug ermöglicht es jedoch auf etwas kuriose Art und Weise, die Fähigkeiten zweier Anzüge zu vermischen und so eine ultimative Kampfmaschine zu erschaffen.

Um diesen Bug verständlich zu erklären, geben wir direkt ein Beispiel: Normalerweise ist der Colossus in Anthem ein recht wuchtiger Anzug, der über wenig Beweglichkeit verfügt. Was wäre jedoch, wenn er kurzerhand über die Fähigkeiten des sehr agilen Interceptors verfügen würde? Nun das zeigt ein Video des Reddit-Nutzers Feefski, der sich mit seinem Colossus über das Schlachtfeld werfen kann.

Ein anderes Beispiel ist beim YouTuber Lemon King zu finden, der den Ranger- und Storm-Anzug kombiniert. Feuerbälle und Raketenschläge gibt es in einem Paket zu bestaunen:

Die Kombinationen entstehen durch einen Fehler in der Schmiede. Dort wechselt ihr beispielsweise auf einen Interceptor, verlasst die Schmiede und betretet sie sofort erneut. Nun wählt ihr den Colossus an und drückt mehrmals den "Abbrechen"-Button sobald der blaue Ladering erscheint. Wenn alles richtig (oder schief) geht, dann verfügt euer Colossus temporär über die Fähigkeiten des Interceptors.

Obwohl es sich hierbei um keinen extremen Fehler handelt, ist es unwahrscheinlich, dass Bioware ihn beibehält. Mit einem der kommenden Updates dürfte der Bug wahrscheinlich behoben werden und die Javelin-Mischformen der Vergangenheit angehören. Was haltet ihr von Anthem bisher? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!