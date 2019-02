Nintendo hat Neuigkeiten zu Pokémon parat: Das Unternehmen hat via Twitter eine neue Direct-Ausgabe für den morgigen Mittwoch angekündigt, die sich exklusiv um die Taschenmonster drehen wird.

Das aktuelle Abenteuer ist Pokémon Let's Go:

Am 27. Februar um 15:00 Uhr soll die Direct-Show auf der Nintendo-Webseite, auf YouTube und auf Twitch.tv zu sehen sein. Welche Inhalte darin vorgestellt werden, ist allerdings noch unklar.

Pokémon-Fans aufgepasst! Am 27. Februar um 15:00 Uhr zeigen wir einen siebenminütigen Livestream von #PokemonDirect!



Im Internet wird bereits fleißig diskutiert, ob Nintendo und The Pokémon Company die Chance nutzen und während der siebenminütigen Sendung den Namen des kommenden Pokémon-Switch-Abenteuers verraten werden. Sollte weiterhin eine Veröffentlichung für 2019 geplant sein, würde dies zeitlich ganz gut passen.

Andere Optionen beinhalten die Ankündigung neuer Inhalte für Pokémon Go und Pokémon - Let's go, Pikachu & Let's Go, Evoli.

Was denkt ihr? Was wird Nintendo während der morgigen Direct-Sendung ankündigen? Das neue Pokémon-Spiel oder nur neue Inhalte für bestehende Spiele? Verratet uns eure Meinung dazu in den Kommentaren!