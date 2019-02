Nicht mehr lange, dann präsentiert sich Meisterdetektiv Pikachu auf der großen Kinoleinwand. Passend dazu haben Warner Bros. und The Pokémon Company einen zweiten Trailer veröffentlicht:

Meisterdetektiv Pikachu: Zweiter Trailer zum süßen Pokémon-Film

Eine große Überraschung ist es ja nicht mehr: Meisterdetektiv Pikachu kommt nicht im gewohnten Anime-Stil ins Kino, sondern als Hollywood-Produktion mit echten Darstellern und zahlreichen CG-Pokémon. Vor allem Letztere dürften im neuen Trailer wieder einmal für offene Münder sorgen.

Ob Pikachu, Pantimos, Knogga oder Pummeluff: Der Niedlichkeitsfaktor weiß zu greifen, ähnlich wie schon zuletzt bei der Bisasam-Herde. Auf der anderen Seite präsentiert sich ein Glurak als beeindruckende Pokémon-Persönlichkeit, der man lieber nicht zu Nahe kommen würde. Und Pikachu sagt ein Wort, das man von ihm bisher nicht erwartet hätte.

Die Geschichte von Meisterdetektiv Pikachu spielt übrigens in der Stadt Ryme City, in der Pokémon und Menschen in Harmonie leben. Der Protagonist ist ein junger Mann, der seinen Traum vom Pokémon-Trainer längst verworfen hat. Als sich sein Weg mit Detektiv Pikachu kreuzt, stellt er allerdings fest, dass er ungewöhnlicherweise mit dem Pokémon sprechen kann. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach seinem verschollenen Vater.

Wer nun Lust auf den Film bekommen hat, muss sich noch etwas gedulden: Meisterdetektiv Pikachu wird ab dem 9. Mai 2019 in den deutschen Kinos laufen. Werdet ihr euch die ungewöhnliche Filmumsetzung ansehen?