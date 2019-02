Das Horror-Spiel Devotion sorgte bei den Spielern für derart großes Interesse, dass es gleich nach Veröffentlichung auf Platz 1 der internationalen Topseller-Liste auf Steam landete. Obwohl es anfangs noch zahlreiche positive Nutzer-Reviews auf Steam absahnte, sorgte der Indie-Hit unter der chinesischen Spielerschaft für Kontroverse und wurde diesbezüglich kurzerhand von Steam entfernt.

Eine Rückkehr ist aber nicht ausgeschlossen und so stellt sich nichtsdestotrotz die Frage, ob das gruselige Projekt des taiwanischen Entwicklerstudios Red Candle Games im Kern ein gutes Videospiel geworden ist und Kritiker rund um den Globus überzeugen kann. Bei derzeit sieben Kritiken erreicht Devotion eine Gesamtbewertung von 83 Prozent auf Metacritic.

Multiplayer.it ist Feuer und Flamme für das Spiel und vergibt satte 90 Prozent:

Gameblog.fr zeigt sich ebenfalls angetan und wertet ebenfalls mit 90 Prozent:

"Fühlt sich an, wie ein erfolgreiches Treffen zwischen Silent Hill 2 und What Remains of Edith Finch. Devotion ist großartig geschrieben und eine verstörende Erfahrung. Eine fantastische, furchterregende, immersive Horror-Reise in First Person, die ihr ohne Zweifel ausprobieren solltet".