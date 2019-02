Nachdem der Payday-Entwickler Starbreeze Studios vergangenes Jahr mit Overkill's - The Walking Dead ein eigenes Spiel des beliebten Zombiefranchises auf den Markt brachte, hat nun der Serienschöpfer Robert Kirkman den Vertrag mit dem Entwickler gekündigt. Der Grund: Das Spiel entspricht nicht den erwarteten Standards.

So lautete unser Fazit bezüglich Overkill's - The Walking Dead nach der letztjährigen E3:

In einer entsprechenden Erklärung ließ das von Kirman mitgegründete Unternehmen Skybound verlauten, dass man seit 2014 gemeinsam mit Starbreeze Studios an einem "The Walking Dead"-Abenteuer gearbeitet habe. Umso größer sei die Enttäuschung über das Ergebnis. "Wir haben unseren Vertrag mit Starbreeze gekündigt und werden keine weitere Arbeit in Overkill's - The Walking Dead stecken", so Skybound. Obwohl das Spiel die Gemüter vieler Serienfans erhitzte und eine ziemliche Enttäuschung war, will das Unternehmen auch weiterhin für die Entwicklung neuer "The Walking Dead"-Spiele sorgen.

"Wir haben unser Bestes gegeben, um mit Starbreeze zusammenzuarbeiten und viele Probleme zu lösen, die wir im Spiel gesehen haben, aber letztendlich entsprach Overkill's - The Walking Dead nicht [...] der von uns versprochenen Qualität", sagte Skybound. Auch die Enttäuschung der Fans bedauere Skybound, könne die negative Resonanz allerdings nachvollziehen. Zukünftig werde man bestrebt sein, hochwertige Spiele des Franchises anzubieten. Auch bei Starbreeze zog man Konsequenzen aus dem Disaster: Wie der Entwickler zugab waren die Einnahmen durch das Spiel geringer als erwartet. In der Folge trat der Vorstandsvorsitzende Bo Andersson zurück, auch einige Mitglieder des Verwaltungsrates verließen das Unternehmen, wie gamespot.com berichtete.

Overkill's - The Walking Dead erschien im November vergangenen Jahres für den PC. Konsolenumsetzungen des Spiels standen zwar zunächst im Raum, allerdings ist nicht klar, ob im Zuge der aktuellen Entwicklungen noch mit Versionen für PS4 und Xbox One zu rechnen ist. Starbreeze Studios und der Publisher 505 Games haben sich hierzu bisher noch nicht geäußert.

