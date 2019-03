Die kommende Videospielwoche bietet euch ein knackiges und buntes Angebot, bei dem vor allem ein ganz berühmter Dämonenjäger sein längst überfälliges Comeback gibt. Außerdem erhält der 3DS ein wenig Nachschub.

Black Desert Online | 4. März

Xbox One

Nach wochenlangem Beta-Test geht es nun für Black Desert Online ans Eingemachte auf der Xbox One. Das Online-Rollenspiel entlässt euch in eine Fantasy-Welt, die nicht nur optisch auf sich aufmerksam machen möchte. Im Kampf gegen Monster, Untote und sogar Götter spielt sich Black Desert Online ziemlich flink und actionreich, während in anderen Spielstunden in aller Seelenruhe gebaut, geangelt oder gekocht wird. Monatliche Kosten wie bei anderen Gerenvertretern sind übrigens nicht geplant.

The Occupation | 5. März

PC / PS4 / Xbox One

Zurück in die 80er Jahre: In The Occupation schlüpft ihr im Jahr 1987 in die Rolle eines investigativen Journalisten, welcher einen kürzlich stattgefundenen Anschlag genauer unter die Lupe nimmt. Die britische Regierung möchte aufgrund des terroristischen Attentats die Zivilrechte der Bürger so schnell wie möglich einschränken. Als Spieler bleiben euch nur vier Echtzeitstunden, um Zeugen zu befragen, Beweise zu sammeln und irgendwie alles miteinander zu verbinden.

Left Alive | 5. März

PC / PS4

Auf dem Papier zeichnet sich Left Alive vor allem durch starke Namen aus. Für das Survival-Action-Spiel sind Shinji Hashimoto (Brand Manager für Final Fantasy), Yoji Shinkawa (Illustrator für Metal Gear) und Toshifumi Nabeshima (Producer für Armored Core) verantwortlich. Spielerisch erwartet euch ein "Third Person"-Spiel, bei dem ihr wahlweise entweder offensiv vorgeht oder euch euren Weg schleichend durch die vom Krieg zerstörte Stadt Novo Slava bahnt. Die bisher gezeigten Spielszenen erinnern dabei ein wenig an die "Metal Gear Solid"-Reihe.

Devil May Cry 5 | 8. März

PC / PS4

Elf Jahre und ein Reboot später meldet sich Capcom mit einer Fortsetzung zu Devil May Cry 4 zurück. Im fünften Serienteil greift Serienheld Dante erneut zu Schwert und Pistole und ist nicht auf sich allein gestellt. Mit Nero und dem noch mysteriösen V gibt es zwei weitere spielbare Charaktere, die sich nur allzu gern mit einer ganzen Dämonenhorde anlegen. Darüber hinaus gibt es die aus den Vorgängern bekannte schnelle Hau-Drauf-Action gepaart mit abwechslungsreichen Kombo-Möglichkeiten, um möglichst stilsicher zu wirken.

Kirby und das extra magische Garn | 8. März

3DS

2011 hat Nintendo erstmals Kirby und Wolle auf der Wii zusammengebracht. Nun spendiert der japanische Konzern dem rosafarbenen Helden eine Neuauflage in Form von Kirby und das extra magische Garn für den 3DS. Im Jump'n'Run begleitet ihr Woll-Kirby durch eine kunterbunte Welt, die vollständig aus Garn besteht. Neu in der Handheld-Version ist ein Teufelsmodus, der das Spiel deutlich kniffliger machen soll, wie auch die Möglichkeit, in zwei neuen Minispielen mit König Dedede und Meta Knight zu spielen.

Eine riesige Online-Welt, ein viel zu cooler Dämonenjäger oder doch ein süßes Erlebnis für unterwegs: Auf welches Spiel freut ihr euch in der kommenden Woche am meisten? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!