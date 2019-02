Auch kommenden Monat spendiert Microsoft allen Xbox-Besitzern mit "Games with Gold"-Abonnement eine ganze Reihe an kostenlosen Spielen. Ab dem 1. März könnt ihr somit die ersten Titel des neuen Line-Ups in euren Xbox-Bibliotheken speichern.

Diese Spiele bekommen Games with Gold-Abonnenten im März 2019

Bereits ab dem 1. März findet ihr unter den "Games with Gold"-Titeln Adventure Time - Pirates of the Enchiridion, welches euch vor die Aufgabe stellt, das überflutete Land Uuh zu retten und euch dabei gegen Piraten zur Wehr zu setzen. Auch Retrofans dürften in diesem Monat auf ihre Kosten kommen: Ab dem selben Tag ist auch der taktische Klonkrieger-Shooter Star Wars - Republic Commando zu haben. Zwei Wochen später, am 16. März, kommt dann mit Plants vs. Zombies - Garden Warfare 2 ein weiterer Shooter der bekannten "Tower Defense"-Reihe hinzu, während ihr in Metal Gear Rising - Revengeance in die Rolle von Raiden schlüpft und diesem zu seiner Erlösung verhelft.

Aktuell könnt ihr euch noch die "Games with Gold"-Titel für den Monat Februar sichern: bis zum 1. März stehen noch Bloodstained - Curse of the Moon und Star Wars Jedi Knight: Die Jedi Academy zum kostenlosen Download zur Verfügung, Super Bomberman R gibt es sogar noch bis zum 15. März gratis. Um kein Spiel zu verpassen, beachtet bitte, dass die "Xbox One"-Spiele immer für jeweils vier Wochen kostenlos erhätlich sind, die abwärtskompatiblen Spiele hingegen wechseln bereits nach zwei Wochen. Wir wünschen viel Spaß beim Zocken!

