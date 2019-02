Wer sich bislang beim Kauf einer PlayStation Classic unsicher war, darf nun erneut intensiv überlegen. Versandhändler Amazon und der Elektronikhändler Media Markt haben die Mini-Konsole im Preis gesenkt.

Das bietet euch die klassische Mini-Konsole:

Die Neuauflage der originalen PlayStation ist bei einigen Fans nicht gut angekommen. Das liegt zum einen an der Auswahl der 20 vorinstallierten Spiele, die nicht so ganz jeden Geschmack treffen, und zum anderen an der technischen Umsetzung. Die Emulation soll insgesamt eher enttäuschend ausfallen, wie ein Video von Digital Foundry erklärt.

Wen das nicht so sehr stört oder das bisher davon abgehalten hat, viel Geld für die Konsole auszugeben, der kann nun die PlayStation Classic günstiger erstehen. Sowohl bei Media Markt als auch bei Amazon ist die PlayStation Classic aktuell für 39,99 Euro erhältlich - hier findet ihr die Angebote:

Die PlayStation Classic enthält die Konsole mit 20 vorinstallierten Spielen und zwei kabelgebundenen Controllern. Couch Coop ist also von Anfang an möglich.

Wie ist eure Meinung zur PlayStation Classic? Habt ihr die Minikonsole bereits oder denkt ihr über einen Kauf nach? Und wenn ja, welches Spiel gibt den Ausschlag? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!